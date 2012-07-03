مدرسه فوتبال خورشید قروه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال خورشید این شهرستان گفت: توجه به سلامت جوانان و مردم یک تکلیف دینی است و چنین برنامه هایی می تواند علاوه بر شکوفا شدن استعداد کودکان و نوجوانان، آنان را در مقابل معضلات اجتماعی در جامعه مصون کند.

امیر رشید امیری افزود: هدف از تاسیس این مدرسه فوتبال افزایش سرانه ورزش و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین جوانان و جذب کودکان و نوجوانان به سوی ورزش است و به همین دلیل انتظار می رود که زمینه و فضا برای توسعه اماکن ورزشی در این شهرستان فراهم شود.

وی اظهار داشت: این مدرسه در سه تیم و روزهای زوج با گروه سنی 10 تا 25 سال فعالیت می کند و در راستای آموزش تئوری و عملی فوتبال از پایه تا پیشرفته، به وجود آوردن محیطی شاد و ایمن برای اوقات فراغت کودکان، استعدادیابی و معرفی به تیم های برتر راه اندازی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان قروه به شادابی و تندرستی جوانان در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در مسیر شادابی و تندرستی جوانان و نوجوانان با توسعه ورزش های همگانی و تیمی توانسته ایم گامی مثبت در این راه برداریم.

رشید امیری یادآور شد: در حال حاضر اماکن ورزشی این شهرستان در رشته های مختلف ورزشی مانند فوتبال، فوتسال، والیبال، آمادگی جسمانی، شنا، کشتی، کاراته و بسکتبال در رده های مختلف سنی و در بخش بانوان و آقایان فعالیت دارند.