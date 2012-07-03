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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

پیشنماز:

محتوا و روش تدریس کتاب آسمانی سوم راهنمائی در مشهد بررسی می شود

محتوا و روش تدریس کتاب آسمانی سوم راهنمائی در مشهد بررسی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی از بررسی محتوا و روش های تدریس کتاب آسمانی سال سوم راهنمایی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پیشنماز اظهارکرد: این دوره به مدت 5 روز با حضور 260 تن از مولفان و مدرسان این کتاب از سراسر کشور، در مرکز تربیت معلم شهید کامیاب در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: این کتاب به صورت آزمایشی یک سال در چند استان و در سال گذشته در سراسر کشور، اجرا شد.

پیشنماز با توجه به اینکه در این دوره آخرین تغییرات توسط مولفین و مدرسین بررسی می شود، اظهار داشت: ازمهر ما شاهد تدریس این کتاب با آخرین تغییرات انجام شده هستیم.

معاون پژوه ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش افزود: در تابستان امسال 8 دوره کشوری، از سوی مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت تفویض شده، که در خراسان رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این دوره های آموزشی که 4 دوره آن مربوط به کتاب آسمانی دانش آموزان راهنمائی و 4 دوره مربوط به کتاب کار و دانش و فنی حرفه ای است، شهریورماه در مرکز تربیت معلم شهید کامیاب مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1641182

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