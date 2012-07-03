به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که سوال می‌کرد آیا از ایران برای شرکت در اجلاس افغانستان که در توکیو برگزار خواهد شد دعوت شده است و در چه سطحی ایران شرکت خواهد کرد گفت: اجلاس آینده افغانستان در خصوص مسایل اقتصادی این کشور در توکیو برگزار خواهد شد و به دعوت وزیر امور خارجه ژاپن آقای صالحی در اجلاس شرکت خواهد کرد و طرح‌های مناسب در رابطه با شرایط افغانستان و بهبود وضعیت آن ارایه خواهد شد.

به گفته مهمانپرست حدود 40 کشور در اجلاس افغانستان شرکت دارند که وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله آنان هستند.

خبرنگار مهر همچنین در رابطه با توقف ویزای عمره ایرانیان توسط عربستان سوال کرد که وی با بیان اینکه این یک مساله فنی است، گفت: هیات سازمان حج و زیارت در حال مذاکره با مقامات عربستان سعودی است تا نسبت به حل این موضوع اقدام شود.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با اعزام هیاتی به عربستان در رابطه با پیگیری اعدام برخی از اتباع ایرانی گفت: بعد از اقدام غیر انسانی مقامات سعودی در ادامه برخی اتباع کشورمان هیاتی از بخش کنسولی، حقوقی و وکلای خانواده‌های افراد اعدام شده و برخی دیگر از ایرانیان زندانی در عربستان آماده سفر به این کشور شده‌اند تا موضوع پیگیری شود و مطالبات خود را از مقامات سعودی داشته باشند.

مهمانپرست گفت: در حال پیگیری مسایل اعزام هیات به عربستان هستیم اما تا الان پاسخ مناسبی از طرف مقامات سعودی دریافت نشده و امیدواریم در اسرع وقت ویزای هیات را صادر کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با محاکمه دو تبعه ایرانی در کنیا به اتهام اقدامات تروریستی نیز گفت: همچنان به دنبال احراز هویت این افراد هستیم و سفارت ما در حال پیگیری است و ما به دنبال برسی جزئیات پرونده هستیم اما خیلی از موضوعات برای اتباع کشورهای مختلف اتفاق می‌افتد که برخی از آنها با اهداف سیاسی بزرگ‌نمایی می‌شود. در هر صورت ما برای دفاع از اتباع خود اقدامات لازم را خواهیم داشت.

وی افزود: به زودی وزیر تجارت و اقتصاد کنیا وارد ایران می شود و باید بررسی کرد که چرا اقداماتی صورت می‌گیرد تا به روابط ما و کنیا لطمه بزند.