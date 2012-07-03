همایش تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه ها در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین آغاز به کار این همایش گفت: برای پنجمین همایش تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه ها، چهار محور رسانه، هویت، مهندسی فرهنگی و بیداری اسلامی را اعلام شد که در این محورها 60 مقاله از سوی پژوهشگران و محققان کشور ارسال شد .

حجت الاسلام محمدباقر کریمی افزود: در این همایش یک روزه شخصیتهای علمی و فرهنگی استانی و کشوری حضور دارند و آیین اختتامیه نیز با حضور معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود .

وی با بیان اینکه جوایز مقالات برگزیده در پایان این همایش طی آیینی به نفرات برتر اهدا می شود گفت: در پایان گواهی شرکت در همایش به شرکت کنندگان اعطا می شود.