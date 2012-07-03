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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

از خانواده زنبورها؛

4 گونه حشره جدید در آذربایجان غربی شناسایی شد

4 گونه حشره جدید در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه ارومیه و عضو تیم تحقیقاتی این گونه ها گفت: نخستین بار در جهان 4 گونه جدید از حشرات در اذربایجان غربی شناسایی و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریم پور در این خصوص به خبرنگاران گفت: این 4 گونه نوعی زنبور هستند که 2 گونه گیاهخوار و 2 گونه دیگر انگل سایر حشرات بوده و از مناطق مختلف در آذربایجان غربی کشف و برای نخستین بار در جهان به عنوان گونه های جدید معرفی شدند.

وی ادامه داد: زنبور بروچوفاگوس که در منطقه بند ارومیه و زنبور نیکانوویا که در دره شهدا کشف شده اند 2 گونه گیاهخوار و زنبور گلیفومروس متعلق به طبیعت روستای بند وتترااستیکوس از منطقه انزل ارومیه دو گونه انگلی این یافته ها هستند.

دکتر کریم پور گفت: در تیم تحقیقاتی که این 4 گونه را شناسایی کرده اند ، 2 کارشناس روسی نیز همکاری داشتند و مقالات مربوط به یافته ها و تحقیقات در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1641192

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