اعزام روحانیون طرح تابستانی به ابرکوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الله یاری کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گفت: مبلغان و مبلغات از سوی دفتر تبلیغات اسلامی و طرح هجرت قم، به مدت 2 ماه به روستاها و مساجد سطح شهرستان اعزام می شوند.



وی افزود: اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاس های اوقات فراغت، سخنرانی، پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی، اجرای برنامه های مختلف دینی و مذهبی از عمده فعالیت های آنان است.

سرکشی از روحانی روستای مریم آباد ابرکوه



حجت الاسلام محمد پورقیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه با حجت الاسلام عبدالرضا خلیلی مبلّغ اعزامی طرح تابستان دیدار و گفتگو کرد.



حجت الاسلام پورقیومی در این دیدار پیرامون فعالیت های متنوع فرهنگی، تبلیغی، برگزاری کلاس ها، اقامه نماز جماعت و مراسم ادعیه سخن گفت و تصمات نهایی در این رابطه گرفته شد.



طرح تابستان تبلیغی با حضور 15 نفر مبلّغ و مبلّغه در سطح شهرستان آغاز و تا 10 شهریور ماه ادامه دارد.



نشست مشترک امامان جمعه ابرکوه و اقلید برگزار شد



امامان جمعه و اعضای ستاد نماز جمعه ابرکوه و اقلید درنشست مشترکی بر هر چه با شکوه تر برگزار شدن نماز دشمن شکن جمعه تاکید کردند.



امام جمعه اقلید گفت: برگزاری نماز با شکوه جمعه در هر شهری نگین هر شهر است و در این نماز مردم در جریان مسائل سیاسی ، اجتماعی و مسائل دنیای اسلام قرار می گیرند و دیدار مومنین در این روز از دیگر برکات برگزاری نماز جمعه می باشد.



حجت الاسلام طالبی دراین دیدار مشترک که در مصلی اقلید برگزارشد اظهار داشت: نماز جمعه پشتوانه ای قوی برای اسلام است.



فرماندار اقلید هم گفت: ما در عصر و زمانی قرار گرفته ایم که عصر و زمان اعتلای اسلام است و کلمه الهی به معنای واقعی اعتلا پیدا کرده است.



زمانی گفت: برکات نماز جمعه بیشمار است و مصادیق آن را هر هفته نیز شاهد هستیم .



امام جمعه ابرکوه هم گفت : تنها انگیزه الهی باعث شده تا مسئولین و مجریان ستاد نماز جمعه را در جهت رونق بخشیدن و فعال کردن این ستاد مشتاق کند تا انجام وظیفه نمایند.



حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی با قدردانی از امام جمعه و ستاد نماز جمعه اقلید در امر میزبانی این نشست اظهار داشت ستاد نماز جمعه ابرکوه برای دومین سال متوالی رتبه اول مقام کشوری و استانی شده است.