تیم شنای معلولان ایران با کسب 22 مدال به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ایران با کسب 5 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز از این مسابقات به کارخود پایان داد. شاهین ایزدیار، تنها ملی پوش تیم ایران، در این رقابت ها هم در 4 در 100 متر آزاد تیمی به مدال برنز رسید.

رقابت های بین المللی شنای آلمان با حضور 133 تیم و 496 شناگر از سراسر دنیا در سطح کیفی بسیار بالایی برگزار شد و حضور این تعداد شناگر در چنین رویدادی موجب شده این رقابت ها پس از رقابت های پارالمپیک، پرتعدادترین و مهم ترین رویداد رشته شنای معلولان محسوب شود. این رقابت ها از 8 تا 12 تیر ماه در شهر برلین برگزار شد.

