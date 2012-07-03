  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

تورنمنت آلمان/

تیم شنای معلولان ایران با کسب 22 مدال به کار خود پایان داد

تیم شنای معلولان ایران با کسب 22 مدال به کار خود پایان داد

تیم شنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به نمایندگی از ایران در رقابت‌های بین‌المللی معلولان آلمان حضور یافته بود، با کسب 22 نشان رنگارنگ از این مسابقات به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ایران با کسب 5 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز از این مسابقات به کارخود پایان داد.   شاهین ایزدیار، تنها ملی پوش تیم ایران، در این رقابت ها هم  در 4 در 100  متر آزاد تیمی به مدال برنز رسید.  

رقابت های بین المللی شنای آلمان با حضور 133 تیم و 496 شناگر از سراسر دنیا در سطح کیفی بسیار بالایی برگزار شد و حضور این تعداد شناگر در چنین رویدادی موجب شده این رقابت ها پس از رقابت های پارالمپیک، پرتعدادترین و مهم ترین رویداد رشته شنای معلولان محسوب شود. این رقابت ها از 8 تا 12 تیر ماه در شهر برلین برگزار شد. 
کد مطلب 1641202

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