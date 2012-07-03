‫برای این مجلس باید فکری کرد/ جای آن است که خون موج زند در دل لعل

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نجابت نماینده تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در حین بررسی اعتبارنامه احمد توکلی منتخب تهران طی سخنانی در دفاع از وی پس از آنکه نمایندگان دشتستان و مبارکه اعتراضات خود را نسبت به اعتبارنامه وی با وجود تایید اعتبارنامه توکلی در کمیسیون تحقیق بیان کردند، گفت: واقعا باید برای این مجلس فکری کرد.

وی گفت: جای تاسف، تامل و تاثر دارد مطالبی که درباره آقای توکلی بیان شد همه دروغ بیّن است، باید چه کنیم وقتی این سخنان از پشت تریبون گفته شد؟

وی در سخنان خود این شعر را قرائت کرد: جای آن است که خون موج زند در دل لعل ، زین تغابن که خزان می شکند بازارش

نجابت ادامه داد: گفته شد که دکتر توکلی با معدل 13 لیسانس گرفته در حالی که معدل وی در دانشگاه تهران 17 است چندین بار گفته شد که ایشان 11 ماهه دکترا گرفته اند در حالی که نامه وزارت علوم که در پاسخ به کمیسیون تحقیق ارسال کرده است، تصریح دارد که این مدت بیش از سه سال بوده است.

وی در ادامه دفاعیات خود به روحیه انقلابی توکلی قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: از دوران دانشجویی توکلی را می شناسم و همواره در تمام این دوران در شجاعت، حق‌طلبی و مبارزه با فساد مشهور بوده است.

نجابت درباره ادعای معترضان نسبت به اینکه توکلی مدرک کارشناسی ارشد ندارد و بدون این مدرک دکترا گرفته است، گفت: کسانی که این بحث را مطرح می کنند اطلاع ندارند در انگلیس این چنین است که شما می توانید برای کارشناسی ارشد ثبت نام کنید پس از یکسال ارزیابی می شود اگر دانشجوی قوی باشید به دکترا منتقل می شوید اگر نه برای کارشناسی ارشد باید پایان نامه بنویسید بنده هم همین مسیر را طی کرده ام.

وی گفت: وقتی دروغ مطرح می شود ما چه می توانیم بگوییم . دکتر توکلی از افتخارات نظام است حال متهم می شود با ارز متاهلی یا مجردی به خارج از کشور رفته است مشخص است که خانواده ایشان به آنجا می رفت و مدت محدودی آنجا بود و کارهایی را رسیدگی می کردند یا غذا می پختند در حالی که آقای توکلی در یک اتاق کار می کردند.

نجابت به تالیف کتاب از سوی توکلی برای کسب درآمد اشاره کرد و گفت: اگر ما در اعتراضات خود ایراداتی گرفتیم مستند بود اما آقای ایران پور شما محکومیت قطعی داشتید درباره آقای موسوی نژاد هم کارشناس خط تاکید کرده است که خط آزمون ایشان با خط خودش متفاوت است اما به هر حال مجلس رأی داد.