به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سمفونی واژه‌ها" 13 و 14 تیرماه در بخش مهمان جشنواره تئاتر عروسکی مبارک اجرا می‌شود.ای نمایش نوشته مهدی امین لاری در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاترشهر و در ساعت 16 روزهای سه‌شنبه 13 و چهارشنبه 14 تیر اجرا می‌شود.

این نمایش یک اپرت همراه با آوا و حرکت‌های پانتومیم عروسکی است، به مدت 45 دقیقه و برای مخاطبان بزرگ‌سال اجرا می‌شود. اپرت "سمفونی واژه‌ها" پیش از این در حوزه هنری و مجموعه تئاترشهر اجرا داشته و با همراهی سیاوش صفرینژاد و حسن پذیره به عنوان بازیگر، انیماتوری احسان ایمانی‌زاده و اجرای انیمیشن توسط زهرا استیری و زهرا حقیقی روی صحنه می‌رود.



گالا کاندلاکی: اشتیاق مخاطبان ایرانی انرژی مضاعفی برای اجرای آثار به وجود می آورد

گالا کاندلاکی که با دو نمایش "چهار فصل" و "روز دوست داشتنی" در چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران– مبارک حضور یافته، گفت: اشتیاق مخاطبان ایرانی انرژی مضاعفی برای اجرای آثار در ایران به وجود می آورد که این امر باعث هیجان و خرسندی ما است.

این کارگردان گرجستانی تئاتر گفت: جشنواره نمایش عروسکی ایران، فستیوالی جذاب و جالب است که امیدوارم از این طریق رابطه ای که بین کارگزاران جشنواره، هنرمندان و مردم برقرار شده به طور طولانی مدت باقی بماند. مردم ایران،‌ انسان های خوش برخوردی هستند که از اجرای آثار نمایشی، استقبال خوبی می کنند.

وی در خصوص اجرای آثارش در جشنواره، تصریح کرد: از اجرای نمایش "چهار فصل" در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر، بسیار راضی هستم؛ چرا که با اجرای این اثر توانستیم رابطه مستقیمی با تماشاگر برقرار کنیم که باعث انرژی هر چه بیشتر گروه نمایش شد.

کاندلاکی که پیش از این با نمایش هایش در جشنواره هایی که در کشورهای آلمان، ترکیه،‌ لیتوانیا، آذربایجان، اکراین، ارمنستان، ‌فرانسه، ایتالیا، آمریکا و ژاپن برگزار شده، حضور یافته است، اظهار کرد: شکل اجرای نمایش "چهار فصل" برای تماشاگران ایرانی بسیار جالب بود؛ به طوری که مردم پس از اجرا پشت صحنه آمدند و در خصوص حرکات سایه ای که توسط بازیگران انجام می شد، سوالاتی را مطرح کردند.

وی ادامه داد: پس از اجرا، ورک شاپ کوچکی در پشت صحنه نمایش برای علاقمندان برگزار شد و چند نوع از تصاویری که توسط سایه دستان خلق می شد، به مخاطبان آموزش داده شد.

نمایش "روز دوست داشتنی " اثر دیگری از کاندلاکی در آخرین روز اجراهای جشنواره، چهارشنبه 14 تیرماه ساعت 18 در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود.

گفتنی است چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک به دبیری اردشیر صالح پور تا 15 تیرماه ادامه دارد.



برنامه آخرین روز جشنواره در تالارهای تهران

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک روز چهارشنبه 14 تیر با اجرای 16 نمایش در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به پایان می‌رسد. در آخرین روز جشنواره، مجموعه تئاترشهر میزبان چهار نمایش از تهران، آلمان بلاروس و اردبیل می‌شود.

تالار چهارسو نمایش "درفش کاویانی" کار زهره بهروزی‌نیا در نوبت‌های 18:30 و20:30 روی صحنه می‌رود. در تالار سایه نمایش "جعبه جادویی"‌کار آندریاس بلاشکه از آلمان در نوبت‌های 17 و 19 اجرا می‌شود. نمایش "هولستومر" نمایش دیگری از کشور بلاروس است که روسلان کوداسف آن را کارگردانی کرده و در نوبت‌های 17:30 و 19:30 روی صحنه می‌رود.

کارگاه نمایش در این روز میزبان "منم که بی‌تو..." کار محمدتقی اسماعیلی از اردبیل است که در نوبت‌های 16 و 18 اجرا می‌شود. تماشاخانه سنگلج در آخرین روز جشنواره شاهد اجرای "روز دوست داشتنی " کار گاندلا کی از کشور گرجستان است که یک اجرا در ساعت 18 انجام می‌دهد.

"افسانه کوراوغلی" عنوان نمایشی از تارا جهانی‌راد و عبدالرضا شیبانی است که از گنبدکاوس به جشنواره راه پیدا کرده و قرار است در نوبت‌های17:30 و 19:30 آن را اجراکنند. نمایش "جادوگران نیمه شب" کار عادل بزدوده نیز دو اجرای خود را در تالار گلستان مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری در ساعت‌های 16 و 18 انجام خواهد داد.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر در آخرین روز جشنواره، میزبان "اینک انسان" کار یاسر شریف می‌شود که در نوبت‌های17 و 19 روی صحنه می‌رود. اپرایعروسکی حافظ "هیولای زباله" و "شاه عالم‌تاب.." همچنان در تالارهای فردوسی خانه نمایش 2 و فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود.

در بخش خیابانی جشنواره نیز نمایش‌های "ماجرای شعبانعلی" کار رجبعلی فلاح ، "داستان آمرسینگ راتور دلاور" کار خیرات رام و "کل کل حشرات" کار مریم سعادت به اجرا درخواهندآمد.

آیین پایانی جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی تهران مبارک در محوطه کاخ موزه گلستان و در ساعت 21 برگزار می‌شود.

شاه‌آبادی: هنرمندان تئاتر عروسکی صاحب یک پاتوق دائمی‌ می‌شوند

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌توسعه تئاتر عروسکی را دوام تئاتر ملی و ایرانی دانست و گفت: به زودی هنرمندان این عرصه شاهد برپایی یک مکان دائم برای اجرای تئاترهای عروسکی خواهند بود.

حمید شاه‌آبادی دوشنبه 12 تیر پس از تماشای تئاتر "داستان تالاس" به کارگردانی جو هیون سان یکی از آثار بخش بین الملل جشنواره تئاتر عروسکی، با حضور در محوطه باز تئاتر شهر از مراسم ویژه پرواز سیمرغ، غرفه عروسک گردانی هندوستان و تئاتر رو حوضی "مینای شیراز" نیز بازدید کرد.

شاه‌آبادی در این مراسم با بیان این مطلب که استقبال از جشنواره نشان دهنده ارتباط خوبی است که مردم با نمایش‌های عروسکی برقرار می‌کنند، عنوان کرد: استقبال چشمگیر مردمی‌ما را ملزم می‌سازد تا مکانی را به صورت ثابت برای اجرای تئاتر عروسکی در تهران اختصاص دهیم.

وی افزود: این مهم را در برنامه سال 91 پیش بینی کرده ایم و به هنرمندان این عرصه نوید می‌دهیم که به زودی صاحب یک پاتق دائمی‌برای اجرای تئاترهای عروسکی در طول سال خواهند شد. البته در گذشته تلاش بر این بوده است تا آثاری که در جشنواره صاحب رتبه‌های برتر می‌شوند اجرای عمومی‌داشته باشند اما بنده امیدوارم شرایطی فراهم شود تا تمام تئاتر‌های شرکت کننده در جشنواره تئاتر عروسکی فرصت اجرای عمومی‌داشته باشند.

شاه‌آبادی همچنین با بیان اینکه توسعه تئاتر عروسکی باعث دوام تئاتر ملی و ایرانی خواهد شد، اظهار کرد: این گونه نمایشی تاثیر به سزایی در سوق دادن تئاتر ما به سمت تئاتر ملی دارد. تئاتری که ریشه در آب و خاک کشور داشته و می‌تواند با اجرای داستان‌های تاریخی و آنچه گذشتگان برای ما به جای گذاشته اند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.

وی در پایان برگزاری هر ساله جشنواره تئاتر عروسکی را دلیلی بر تضمین کیفیت این جشنواره ندانست و متذکر شد: مهمتر از برگزاری هر سال جشنواره تئاتر عروسکی، فراهم آوردن شرایط اجرای عمومی‌برای هنرمندان این عرصه نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور است. همچنین برگزاری این جشنواره یک فرآیندی را در پی دارد که مستلزم یک بازه زمانی دوساله خواهد بود.



بازتابهای جهانی نمایش"پدر خوانده ناپلی"

نمایش"پدر خوانده ناپلی" نوشته ادواردو دفلیپو که برای نخستین بار در ایران ترجمه و اجرا شد، مورد توجه مطبوعات و رسانه های کشور ایتالیا قرارگرفت.

نمایش"پدر خوانده ناپلی" نوشته ادواردو دفلیپو، ترجمه مشترک محمد نیلی و بابک محمدی و به کارگردانی بابک محمدی برای نخستین بار در ایران ترجمه و در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهربا سی و دو اجرا به کار خود پایان داد.

این نمایش در اجرای خود در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر مورد استقبال سفیر و رایزن های فرهنگی کشور ایتالیا قرار گرفت و در اجراهای خود میزبان هنرمندان و بیش از چهار هزار نفر از علاقمندان به هنر تئاتر بود.

ترجمه و اجرای نمایشنامه"پدر خوانده ناپلی" در کشور ایران مورد توجه مطبوعات کشور ایتالیا قرار گرفت و در همین راستا، روزنامه ایتالیایی“asna” همزمان با اجرای نمایش"پدر خوانده ناپلی" در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر نوشت: "برای اولین بار در تهران تئاتر "ادواردو دفلیپو" به روی صحنه رفت. یک کمدی، در سه پرده، با یک ترجمه وفادار به متن اصلی (به زبان

فارسی) اجرای این نمایش کاملا با متن اصلی مطابقت داشت.

بابک محمدی کارگردان این نمایش در گفت وگو با این روزنامه گفت: متن این نمایش را به دلیل اینکه با فرهنگ ایرانی نزدیکی داشت برای اجرا انتخاب کردم.

روزنامه ایتالیایی “libero” در ارتباط با اجرای این اثر در ایران نوشت:" یک کمدی در سه پرده در یک سالن تئاتری در ایران با ظرفیت دویست تماشاگراجرا شد. نمایشی با یک ترجمه وفادار به متن اصلی، موضوع این نمایش نامه

در مورد تعدادی زیادی از تماشاچیان واقع گردیده و در پایان نمایش پس از مرگ "دون آنتونیو" بسیاری متاثر می شوند."

هم چنین این روزنامه نوشت:"چون نام منطقه سانتیا در حوالی ناپل برای مردم ایران شناخته شده نیست. محمدی نام نمایشنامه را به "پدر خوانده ناپلی" تغییر داده است."

این روزنامه شرحی نیزاز فعالیت های بابک محمدی در کشور ایتالیا را به نگارش درآورده است.

نمایش"پدر خوانده ناپلی" به کارگردانی بابک محمدی جمعه 9 تیر ماه با پشت سر گذاشتن سی و سه اجرا در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به کار خود در این مجموعه پایان داد.

"سیاست خواجه" از چهارشنبه 14 تیر مجددا اجرا می شود

اجرای نمایش "سیاست خواجه" به کارگردانی عظیم موسوی از چهارشنبه 14 تیر درسالن اصلی تئاتر شهر آغاز می شود. نمایش"سیاست خواجه از یکشنبه11 تیر تا سه شنبه 13 تیر به مناسبت جشنواره عروسکی تعطیل بود، از چهارشنبه 14 تیر مجددا در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز و تا 23 تیرماه ادامه خواهد داشت.

آتش تقی‌پور که به دلیل شکستگی پایش مدتی در صحنه غایب بود از چهارشنبه مجددا در این نمایش بازی خواهد کرد. نمایش "سیاست خواجه " با بازی محسن حسینی، آتش تقی پور، محمد ساربان، سعید مینا روش، خسرو احمدی، خسرو بامداد، صادق توکلی، عصمت رضا پور ، محمود راسخ فر، سعید نوراللهی ،محمد اعلایی،مهدی آگاهی، یاسمن نصرتی، مهدی نوری هر روز غیر از شنبه ها ساعت 20 در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه می رود.

