محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قرار است ظرف یکی، دو روز آینده نشستی با مالکان و مدیران باشگاه فولاد ماهان داشته باشیم تا تکلیف‌مان مشخص شود. اگر قرار است همچنان باشگاه به تیمداری در فوتسال کشور ادامه دهد که همچنان در این تیم می‌مانیم، در غیراین صورت رضایت نامه ما را صادر کند که به تیم دیگری برویم.

وی با یادآوری اینکه طی روزهای گذشته به صورت انفرادی تمرین می‌کند، افزود: من هم به مانند دیگر بازیکنان تیم فوتسال فولاد ماهان امیدوارم مسئولان باشگاه از تصمیم خود در انصراف از حضور در لیگ برتر تجدیدنظر کنند. ما چندین سال است که در اصفهان برای تیم فولادماهان بازی می‌کنیم و سخت است که به راحتی از این تیم جدا شویم.

این بازیکن ملی پوش فوتسال ایران خاطر نشان کرد: در دو تیم فولادماهان و فیروزصفه اصفهان بیش از 30 بازیکن مشغول بازی هستند و اگر این دو تیم از لیگ برتر فوتسال کنار بکشند، این بازیکنان بلاتکلیف در فوتسال ایران رها می‌شوند. شاید تعدادی از آنها به خاطر سابقه بازی در تیم ملی و توانایی فنی‌شان به تیم‌های دیگر بروند اما برخی از آنها بلاتکلیف خواهند ماند.

طاهری به خدماتی که باشگاه فولادماهان و برادران ریخته گران طی سال‌های گذشته به فوتسال کشور داشته‌اند، اشاره کرد و گفت: در آستانه برگزاری مسابقات فوتسال جام جهانی هستیم و قطعا حضور تیم فولاد ماهان در لیگ برتر فوتسال به مانند گذشته می‌تواند به تیم ملی و فوتسال کشور کمک کند.

وی در ادامه افزود: هنوز یک سال دیگر از قراردادم با باشگاه فولادماهان باقی مانده و خود را بازیکن این باشگاه می‌دانم. درست نیست در این شرایط با دیگر تیم‌ها مذاکره کنم. اگر مدیران باشگاه فولادماهان صلاح ندانستند در لیگ فوتسال حضور داشته باشند و رضایت نامه مرا به مانند دیگر بازیکنان صادر کنند با باشگاه‌هایی که از داخل و خارج کشور خواهان عقد قرارداد با من هستند، مذاکره خواهم کرد.

بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2010 در خاتمه تصریح کرد: از مدیران ورزش و فوتبال کشور می خواهم از باشگاه‌های خصوصی چون فولادماهان که در ورزش کشور سرمایه گذاری کرده‌اند، حمایت کنند. آنها هدف‌شان خدمت به ورزش است. من در سه، چهار گذشته شاهد بوده‌ام که در باشگاه فولادماهان چه خدماتی به ورزش کشور شده است و چقدر این باشگاه در سطح حرفه‌ای فعالیت می‌کند.