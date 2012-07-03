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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

طاهری خواستار شد:

راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری خاک در گلستان

راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری خاک در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده گرگان و آق قلا، راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری خاک را برای کشاورزی استان گلستان امری حیاتی دانست.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار نمایندگان استان با وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این دیدار منتخبان استان، خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای احداث و تجهیز ایستگاه تحقیقات شوری خاک در استان گلستان شدند.

وی با اشاره به سابقه گلستان در کشت پنبه و لزوم احیای کشت طلای سفید در منطقه خواستار تأسیس پژوهشکده پنبه و دانه های روغنی در استان گلستان شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود استعدادهای بالقوه و وجود زمینه های لازم در استان ، تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در زمینه شیلات و کشاورزی را ضروری دانست.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به دیدار با وزیر اقتصاد نیز گفت: در این دیدار مشکلات اقتصادی کشور و استان با دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه پتروشیمی گلستان بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی تأکید کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا همچنین خواستار تقویت اعتبارات بانک ها و همچنین حمایت تسهیلاتی از پروژه های رفاهی و گردشگری شد.

کد مطلب 1641210

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