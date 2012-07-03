راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری خاک در گلستان

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار نمایندگان استان با وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این دیدار منتخبان استان، خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای احداث و تجهیز ایستگاه تحقیقات شوری خاک در استان گلستان شدند.

وی با اشاره به سابقه گلستان در کشت پنبه و لزوم احیای کشت طلای سفید در منطقه خواستار تأسیس پژوهشکده پنبه و دانه های روغنی در استان گلستان شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود استعدادهای بالقوه و وجود زمینه های لازم در استان ، تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در زمینه شیلات و کشاورزی را ضروری دانست.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به دیدار با وزیر اقتصاد نیز گفت: در این دیدار مشکلات اقتصادی کشور و استان با دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه پتروشیمی گلستان بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی تأکید کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا همچنین خواستار تقویت اعتبارات بانک ها و همچنین حمایت تسهیلاتی از پروژه های رفاهی و گردشگری شد.