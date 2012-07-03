تحریمها تاثیری در توسعه و پیشرفت بندرشهید رجایی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تحریمها هیچ تاثیری در توسعه و پیشرفت کشور نخواهد داشت و دشمنی کشورهای استکباری عزم ملت ایران را برای نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی مصمم تر خواهد کرد.

صفایی با تشریح عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در سال 1390گفت: با الحاق دو هزار و 400 هکتار به مجموعه بندر شهید رجایی ظرفیت این بندر به دو برابر افزایش یافته و با رشد 75درصدی فاز دوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی حرکت به سمت هاب شدن در سال جاری نیز با سرعت بیشتر ادامه می یابد.

وی با اشاره به نگاه ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به بنادر چند منظوره مردمی در کنار توسعه و تجهیز بنادر بزرگ اظهار داشت: به منظور اشتغالزایی ساحل نشینان و باز کردن راه آنان به دریا 17 بندر چند منظوره مردمی در استان هرمزگان در حال ساخت است که 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به کار برنامه محور بر اساس شاخصهای تعیین شده، اظهارداشت: سال 91 سال پرکار و پرتلاشی خواهد بود و ما باید خود را برای اجرای پروژه های بزرگ آماده کنیم.