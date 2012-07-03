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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

سروان خواجه مرغی خبر داد:

18 مجروح بر اثر واژگونی اتوبوس در محور شاهرود سبزوار

18 مجروح بر اثر واژگونی اتوبوس در محور شاهرود سبزوار

شاهرود-خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه شاهرود – سبزوار از مجروح شدن 18 نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در این محور خبر داد.

سروان حمید خواجه مرغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه واژگونی اتوبوس در محور شاهرود سبزوار 18مجروح داشت، افزود: ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از تهران عازم مشهد بود در کیلومتر 118 جاده شاهرود – سبزوار از جاده خارج شده و واژگون می شود.

وی اظهار داشت: بر اثر این حادثه 18 نفر مجروح شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام می شوند که 10 نفر به صورت سرپایی درمان و مابقی بستری شدند.

فرمانده پلیس راه شاهرود سبزوار حال مجروحان این حادثه را رضایت بخش عنوان کرد.

خواجه مرغی علت این حادثه را بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

کد مطلب 1641212

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