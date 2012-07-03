حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست این طرح در وسعتی افزون بر 360 هکتار با بهره‌گیری از تجربیات و تخصص کنسرسیونی از مشاوران مطرح کشور تهیه و به تصویب رسید.

اسلامیان با بیان اینکه مرحله اول از نقشه‌های فاز دوم اجرای طرح با بهره‌مندی از تجربه و تخصص مهندسان ایرانی تهیه شده است، گفت: در حال حاضر طرح کاربری‌ها و طرح هندسی مسیرها و گذرها، نهایی شده است.

طرح منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری علیصدر در سفر هیئت دولت به همدان مصوب شد

وی با بیان اینکه جذب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت و توسعه منطقه بزرگ گردشگری در علیصدر از اهداف این شرکت است، گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان همدان طرح منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری علیصدر در شهرستان کبودراهنگ به تصویب رسید.

اسلامیان با بیان اینکه این مصوبه به صورت موافقت‌نامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری که در آن شرکت سیاحتی علیصدر به عنوان سرمایه‌گذار منطقه یادشده شناخته شده است، گفت: کلیات طرح جامع مصوب شده در کارگروه‌های گردشگری استان همدان در چهار فاز تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر ادامه داد: در حال حاضر تمام شرایط برای ساخت بزرگ‌ ترین منطقه تفریحی گردشگری استان همدان آماده است.

وی با اشاره به دیگر امکانات در نظر گرفته در منطقه گردشگری علیصدر به منظور سرمایه‌گذاری، عنوان کرد: مراکز اقامتی شامل هتل، اقامتگاه‌های ویلایی، کمپینگ و مهمانسرا در مساحتی افزون بر 288 هزار و 936 متر مربع پیش بینی شده است.

منطقه نمونه گردشگری علیصدر آماده جذب سرمایه گذار است

اسلامیان اضافه کرد: در مجموع فضای باز و فضای سبز شامل پارک، منطقه سبز حفاظتی، باغ، باغ ویلا، باغ ایرانی و باغ گیاهان بومی با مساحتی افزون بر 426 هزار و 65 مترمربع و مجتمع‌های تجاری و بازارچه‌های سنتی و صنایع دستی با مساحتی افزون بر 67 هزار و 239 متر مربع از دیگر طرح‌های رفاهی است که برای سرمایه‌گذاری در منطقه گردشگری علیصدر به اجرا در می‌آیند.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از طراحی مجموعه‌ها و مراکز فرهنگی و مجتمع‌های پذیرایی و ورزشی نیز نام برد و اضافه کرد: مجموعه‌های فرهنگی شامل مسجد، کتابخانه، موزه، سینما و سالن‌های همایش و نمایشگاهی با وسعتی افزون بر 67 هزار و 239 مترمربع و مجتمع‌های پذیرای شامل رستوران، کافی‌شاپ، چایخانه و سایر امکانات پذیرایی با مساحتی افزون بر 25 هزار و 286 متر مربع در این منطقه گردشگری اجرا خواهد شد.

اسلامیان اولویت سرمایه‌گذاری را جذب سرمایه‌گذاران بومی استان همدان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با مشخص شدن کاربری‌ها و مسیرها و گذرها زمینه برای ورود بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری فراهم است.