به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی، از تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، ابراز تأسف کرد.



وی در این زمینه اظهار داشت: جای تعجب است کشوری مثل ترکیه رعایت ماه مبارک رمضان را بکند و کشوری مثل جمهوری اسلامی که حکومتش اسلامی است مراعات نکند.



این مرجع تقلید شیعیان جهان درباره برخی بهانه‏ها مبنی بر لزوم رعایت قوانین کنفدراسیون آسیا نیز نوشت: لازم است مسلمانان فرهنگ اسلامی خودشان را رعایت کنند و به مراکز جهانی نیز بگویند که فرهنگ ما به ما اجازه این کار را نمی‏دهد.



متن کامل استفتاء و پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح زیر است:



محضر مبارک آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته. با سلام، تحیّت و آرزوی طول عمر و سلامتی؛



احتراماً معروض می‏دارد یکی از سنت‏های حسنه‏ای که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور ایجاد شد، تعطیلی مسابقات مهم فوتبال در ماه مبارک رمضان بود. این امر موجب می‏گردید که توجه جوانان در این ماه، به عبادات و مراسم مذهبی بیشتر جلب شده و نیز از برخی مظاهر زشت روزه‏خواری جلوگیری شود.



اما متأسفانه از چند سال پیش، با این توجیهات که مسابقات ما باید با تقویم‏های بین‏المللی و برنامه‏های کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگ باشد، مسابقات لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان انجام می‏شود. این کار نه تنها موجب شده است که بازیکنان مسلمانان، برای حفظ آمادگی بدنی مجبور به روزه‏خواری در تمرینات شوند، بلکه عده زیادی از جوانان را پس از افطار، به جای مساجد و جلسات قرآن، به ورزشگاه‏ها می‏کشاند.



این در حالی است که در همین کشور همسایه ـ ترکیه ـ که دارای نظام لائیک نیز هست و فوتبال بین‏المللی‏تری از ما دارد، مسابقات فوتبال به احترام ماه مبارک رمضان تعطیل می‏شود.



با کمال تأسف، این روزها هم که یکی از مدیران متدین فوتبال کشور درخواست کرده است که مسابقات لیگ جدید بعد از ماه مبارک آغاز شود، این پیشنهاد با مقاومت مسئولان فدراسیون روبرو شده است و در نظر دارند همزمان با حلول ماه قرآن، مسابقات را نیز آغاز کنند!



لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را درباره دو سؤال زیر اعلام فرمایید:



1. نظر حضرتعالی درباره به تعویق افتادن مسابقات فوتبال لیگ برتر به بعد از ماه مبارک رمضان چیست؟



2. آیا لزوم هماهنگی با برنامه‏های کنفدراسیون آسیا، توجیهی برای عدم احترام به شعائر مذهبی می‏گردد؟



بنا بر این گزارش، پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به این شرح است:



لازم است مسلمانان فرهنگ اسلامی خودشان را رعایت کنند و به مراکز جهانی نیز بگویند که فرهنگ ما به ما اجازه این کار را نمی دهد و جای تعجب است کشوری مثل ترکیه رعایت ماه مبارک رمضان را بکند و کشوری مثل جمهوری اسلامی که حکومتش اسلامی است مراعات نکند.



همیشه موفق باشید. 12 تیر 1391

