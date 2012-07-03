به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی، از تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، ابراز تأسف کرد.
وی در این زمینه اظهار داشت: جای تعجب است کشوری مثل ترکیه رعایت ماه مبارک رمضان را بکند و کشوری مثل جمهوری اسلامی که حکومتش اسلامی است مراعات نکند.
این مرجع تقلید شیعیان جهان درباره برخی بهانهها مبنی بر لزوم رعایت قوانین کنفدراسیون آسیا نیز نوشت: لازم است مسلمانان فرهنگ اسلامی خودشان را رعایت کنند و به مراکز جهانی نیز بگویند که فرهنگ ما به ما اجازه این کار را نمیدهد.
متن کامل استفتاء و پاسخ آیتالله مکارم شیرازی به شرح زیر است:
محضر مبارک آیتالله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته. با سلام، تحیّت و آرزوی طول عمر و سلامتی؛
احتراماً معروض میدارد یکی از سنتهای حسنهای که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور ایجاد شد، تعطیلی مسابقات مهم فوتبال در ماه مبارک رمضان بود. این امر موجب میگردید که توجه جوانان در این ماه، به عبادات و مراسم مذهبی بیشتر جلب شده و نیز از برخی مظاهر زشت روزهخواری جلوگیری شود.
اما متأسفانه از چند سال پیش، با این توجیهات که مسابقات ما باید با تقویمهای بینالمللی و برنامههای کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگ باشد، مسابقات لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان انجام میشود. این کار نه تنها موجب شده است که بازیکنان مسلمانان، برای حفظ آمادگی بدنی مجبور به روزهخواری در تمرینات شوند، بلکه عده زیادی از جوانان را پس از افطار، به جای مساجد و جلسات قرآن، به ورزشگاهها میکشاند.
این در حالی است که در همین کشور همسایه ـ ترکیه ـ که دارای نظام لائیک نیز هست و فوتبال بینالمللیتری از ما دارد، مسابقات فوتبال به احترام ماه مبارک رمضان تعطیل میشود.
با کمال تأسف، این روزها هم که یکی از مدیران متدین فوتبال کشور درخواست کرده است که مسابقات لیگ جدید بعد از ماه مبارک آغاز شود، این پیشنهاد با مقاومت مسئولان فدراسیون روبرو شده است و در نظر دارند همزمان با حلول ماه قرآن، مسابقات را نیز آغاز کنند!
لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را درباره دو سؤال زیر اعلام فرمایید:
1. نظر حضرتعالی درباره به تعویق افتادن مسابقات فوتبال لیگ برتر به بعد از ماه مبارک رمضان چیست؟
2. آیا لزوم هماهنگی با برنامههای کنفدراسیون آسیا، توجیهی برای عدم احترام به شعائر مذهبی میگردد؟
بنا بر این گزارش، پاسخ آیتالله العظمی مکارم شیرازی به این شرح است:
لازم است مسلمانان فرهنگ اسلامی خودشان را رعایت کنند و به مراکز جهانی نیز بگویند که فرهنگ ما به ما اجازه این کار را نمی دهد و جای تعجب است کشوری مثل ترکیه رعایت ماه مبارک رمضان را بکند و کشوری مثل جمهوری اسلامی که حکومتش اسلامی است مراعات نکند.
همیشه موفق باشید. 12 تیر 1391
در پاسخ به استفتایی مطرح شد؛
انتقاد آیتالله مکارم شیرازی از برگزاری مسابقات فوتبال در ماه رمضان
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتایی، از تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال همزمان با حلول ماه مبارک رمضان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی، از تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، ابراز تأسف کرد.
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