امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: فعلا خبر خاصی رخ نداده است، به کادر فنی و بازیکنان گفته‌ام کارتان را انجام دهید، اگر توانستیم تامین بودجه کنیم که مشکلات حل می‌شود اما در غیر اینصورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه تصمیم برای واگذاری امتیاز باشگاه از قبلا گرفته‌ شده، اضافه کرد: در این مدت با ده‌ها نفر ملاقات حضوری و غیر حضوری با مقامات اجرایی و قضایی داشتم و با خیلی‌ها برای فروش سهام باشگاه جلسه داشتم اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. خیلی‌ها هم پیشنهاد جدی برای خرید سهام داشتند که در بین راه منصرف شدند.

مدیرعامل داماش در مورد پیشنهاد تاجر شهر رشت که اسپانسر فدراسیون فوتبال هست برای خرید سهام این باشگاه اظهار داشت: واقعا خنده‌دار است گفته‌اند اسپانسر 180 میلیارد تومان در داماش. این فرد برای فعالیت 5 ساله در فدراسیون فوتبال و قبول حمایت مالی از تیم‌های ملی، قصد دارد مبلغی را پرداخت کند. ایشان به من زنگ زد و من هم زدم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. ما هم خوشحال می‌شویم باشگاه داماش چنین حمایت کننده مالی داشته باشد، اما خبرهایی که عنوان می‌شود، باید منطقی باشد.

وی در مورد وضعیت همکاری با منصور پورحیدری تاکید کرد: در پی آوردن آقای پورحیدری به تیم داماش هستم اما به خاطر بی‌پولی شرمنده ایشان می‌‍شویم و فعلا اقدامی رسمی در این خصوص نکردم، زیرا باید شرایطی در شان پورحیدری که از اسطوره‌های فوتبال هستند، فراهم شود.

عابدینی در خصوص اینکه فدراسیون برای ارسال مدارک تا 17 تیرماه به باشگاه‌ها فرصت داده است، تاکید کرد: تنها باید مدرک قرارداد با زمین مسابقه را برایشان ارسال کنیم که تا فردا مدارک لازم در این خصوص را به فدراسیون تحویل می‌دهیم، گرچه پول نداریم ولی تعهد بدون پول دادیم و قرارداد جدید را بستیم. البته بر خلاف تهران که برای هر بازی تیم‌ها حدود 16 میلیون پرداخت می‌کنند، در اینجا برای هر بازی 4 تا 6 میلیون بیشتر پرداخت نمی‌کنیم.

وی در مورد ایراداتی که ورزشگاه‌ عضدی محل برگزاری دیدارهای داماش دارد، تصریح کرد: ورزشگاه‌ ما مشکلی ندارد، البته اگر بخواهیم آن را با معیارهای یوفا و برای میزبانی یورو بسنجیم، استاندارد نیستیم اما اگر در قیاس با امکانات مدنظر AFC و ایران شرایطمان خوب است. ضمن اینکه ساختن و تجهیز ورزشگاه‌ها کار فدراسیون و باشگاه‌ها نیست بلکه دولت‌ باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیرعامل باشگاه داماش در مورد وضعیت ثبت قرارداد بازیکنان این باشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال اداره دارایی مالیات سنگینی برای بازیکنان در نظر گرفته و درحالیکه بسیاری از آنها پول وسط و آخر فصل را دریافت نکرده‌اند، باید مالیات کل پولشان را بدهند تا برای ثبت قرارداد تسویه حساب دریافت کنند. البته برخی از باشگاه‌ها که مشکل مالی ندارند، هم بازیکن می‌گیرند، هم اردو می‌گذارند و هم مالیات می‌دهند.

وی با بیان اینکه بازیکنانی که با باشگاه قرارداد 2 ساله داشته، نیاز به ثبت قرارداد ندارند، افزود: در حال حاضر مهدوی، مختاری و حسین ابراهیمی مشکل دارند که امیدوارم با حل مشکلات آنها، بتوانیم قراردادشان را ثبت کنیم. ضمن اینکه 5 بازیکن جدید هم گرفتیم و شرایط لازم از نظر نفرات برای حضور در لیگ را داریم.

عابدینی در پایان گفت: قطعا بدون تیم نمانده و در مسابقات لیگ حضور خواهیم داشت. البته اگر با این روند و شکل و شمایل در لیگ شرکت نمی‌کردیم، بهتر بود زیرا با این شرایط حضور در لیگ جالب نیست.