شهرداری با تئاتر آزاد همکاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های گذشته انجمن تئاتر آزاد که از معدود صنوف تئاتری است در تأمین دفتر و مکانی ثابت برای انجام امور خود با مشکل مواجه بوده که همواره با همکاری شهرداری تهران مشکلات ایجاد شده برطرف شدند. اما به تازگی نامه ای از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنی بر تخلیه ملک در اختیار انجمن که متعلق به شهرداری تهران است به دست هیأت مدیره انجمن تئاتر آزاد رسیده است.



محمود استادمحمد از هنرمندان برجسته تئاتر ایران و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن تئاتر آزاد درباره بروز این مشکل از دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران خواستار این شد تا در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.



وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدیریت شهری همواره در تلاش است با فعالان عرصه فرهنگ و هنر، برای ارتقای سطوح فرهنگی زندگی شهروندان تعامل داشته باشد بنابراین این موضوع باید در سطوح مناطق این شهرداری نیز مورد توجه قرار گیرد، تا نه تنها امکاناتی که شهرداران قبلی به انجمن های هنری تفویض کرده اند حفظ شود، بلکه برخی ملزومات و امکانات مقدور را نیز در اختیار تشکل ها و انجمن های فرهنگی هنری قرار دهند.



استادمحمد تصریح کرد: البته انجمن هنرمندان تئاتر آزاد، به جز محل دفتر انجمن، درخواست دیگری از شهرداری نداشته است.



این پیشکسوت تئاتر ایران با تأکید بر اینکه اعضای این انجمن اغلب از کسانی هستند که پیشینه و تاریخ تئاتر تهران در سینه شان محفوظ است افزود: بنابراین نه تنها باید با ایشان همکاری شود بلکه باید به نحو مطلوب و مقتضی توسط مراکز مختلف فرهنگی و هنری شهرداری از تجارب این هنرمندان برای فرهنگ و هنر از زندگی مردم بهره گرفته شود.



این نمایشنامه نویس و کارگردان برجسته تئاتر ابراز امیدواری کرد با اراده معطوف به تعامل و همکاری که در شهرداری و شهرداران مناطق تهران وجود دارد مشکل به وجود آمده برای انجمن تئاتر آزاد مرتفع شود.