تصاویری از نزدیکترین همسایه زمین/ مشاهده جزئیات بی سابقه از سطح ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدئو واضح ناسا از ماه برخی از ویژگیهای کلیدی ماه را نشان می دهد که در فاصله ای بیش از 355 هزار کیلومتر از زمین قرار گرفته است.

ویدئو منتشر شده از سازمان فضایی ناسا جزئیاتی از ماه را نشان می دهد که تاکنون رویت نشده است

یکی از نخستین برداشتهای این ویدئو این دهانه برخوردی بزرگ را در سطح ماه به نمایش گذاشته است

ناسا اظهار داشته است که به علت اندازه گیریهای جدید اکنون تصاویر بی سابقه ای از سطح ماه در دسترس قرار گرفته که در آن میان می توان به سمت پنهان، تاریک و اسرار آمیز ماه اشاره کرد.

سمت پنهان ماه نیم‌کره‌ای از کره ماه است که به طور دائمی از کره زمین روی‌گردان است. سمت رو به زمین از کره ماه را سمت پیدای ماه می ‌نامند.

سمت پنهان ماه نخستین بار در سال 1959 توسط کاوشگر لونا 3 شوروی عکسبرداری شد و نخستین رؤیت مستقیم با چشم انسان در سال 1968 و در جریان مأموریت آپولو 8 صورت گرفت. تا امروز جمعاً 24 انسان موفق به مشاهده عینی سمت پنهان ماه شده‌اند. این افراد فضانوردان مأموریت‌های آپولو 8 و آپولو 10 تا 17 بوده‌اند.

سمت پنهان ماه دارای دهانه‌های برخوردی فراوانی است ولی دریاوارهای کمی دارد. در این سمت از ماه کمتر حوزه‌ای یافت می‌شود که عمق آن به اندازه‌ای باشد که اجازه فوران‌های آتش ‌فشانی و تشکیل دریاوارها را بدهد. از این رو، با وجود اینکه دهانه ‌های برخوردی زیادی در هر دو سمت ماه دیده می‌شود اما تفاوت عمق‌ها باعث شده که دریاوارهای بزرگ بیشتر در سمت پیدای ماه تشکیل شوند. ظاهراً تعداد بارهایی که گدازه‌های زیرسطحی در سمت پیدای ماه به سطح رسیده ‌اند بیشتر و آسان‌تر از سمت پنهان بوده‌است.

در ستاره‌شناسی به حفره یا گودالی در خاک اجرام آسمانی که در اثر برخورد شهاب‌سنگ پدید آمده باشد دهانه برخوردی گفته می‌شود.

در این تصاویر دهانه برخوردی شاکلتون نیز مشاهده شده است، دهانه برخوردی که در قطب جنوبی ماه قرار گرفته و به نام ارنست شاکلتون یک کاوشگر انگلیسی ایرلندی نامگذاری شده است.

از دیگر لحظات مهم این فیلم منظره جزئی از حوضه آیتکن در قطب جنوبی ماه است که یکی از بزرگترین دهانه ها در منظومه شمسی و بزرگترین و عمیق ترین حوضه ای است که در ماه وجود دارد.

دهانه برخوردی شاکلتون که در قطب جنوبی ماه قرار دارد و به نام ارنست شاکلتون کاوشگر قطب جنوب نامگذاری شده است

تاکنون بررسیهای دقیق از سمت پنهان ماه صورت نگرفته است

شاید مهمترین ویژگی این ویدئو زمانی است که تصویر فرود آپولو 17 ، یازدهمین و آخرین مأموریت انسانی را نشان می دهد.

دهانه تایکو در سطح ماه، این ویدئو نمای نزدیکی از ویژگیهای مهم ماه که در 355 هزار کیلومتری زمین واقع شده ارائه می دهد

دهانه برخوردی جکسون که در سمت پنهان ماه قرار دارد، نیم کره ای از ماه که از سطح زمین قابل مشاهده نیست

یک دهانه برخوردی دیگر در ماه

براساس گزارش دیلی میل، در بخش اطلاعات این ویدئو آمده است که اگرچه به نظر می رسد ماه در طول تاریخ بشر تغییر نکرده است اما درک ما از آن در طول زمان دگرگون شده است. در نتیجه ابزارهای جدید ما چشم اندازهای جدید و بی سابقه ای از سطح ماه در اختیار داریم.

ماه به ندرت با چنین جزئیاتی مشاهده شده است

براساس اعلام ناسا ماه در طول تاریخ بشر بی تغییر باقی مانده اما درک ما از آن به نحو چشمگیری تغییر کرده است