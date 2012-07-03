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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

دینی اعلام کرد:

بهره مندی یک میلیون و 880 هزار مشترک از گاز طبیعی در آذربایجان شرقی

بهره مندی یک میلیون و 880 هزار مشترک از گاز طبیعی در آذربایجان شرقی

تبریز-خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از بهره مندی یک میلیون و 880 هزار مشترک تا پایان امسال از نعمت گاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله دینی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اشتراک پذیری شرکت گاز تا آخر امسال، حدود یک میلیون و 880 هزار مشترک ،از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی افزود: امسال هفت هزار و 574 واحد شهری و  یک هزار و 713  واحد روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

دینی در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از مسئولان استانی و محلی و مردم استان گفت: در سال جاری تا کنون 271 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده که در نهایت کل شبکه گازرسانی استان به 13 هزار و 243 کیلومتر رسیده است.

وی ابراز داشت: 11 روستای استان به زودی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد که اگر گازرسانی به این روستاها تحقق پذیرد در مجموع  سه هزار و 332 جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

دینی گفت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی و همت مضاعف و کار مضاعف ، شرکت گاز نیز  تمام تلاش خود را دراین راستا به کار گرفت و توانست بهترین عملکرد را در 2 سال گذشته داشته باشد و این فعالیت های موفقیت آمیز  در سایه بهره گیری از توانمندی های نیروهای متخصص شرکت و همراهی مردم صورت گرفته است.  

کد مطلب 1641227

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