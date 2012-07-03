72 درصد مشترکان در گناباد ماهانه کمتر 20 متر مکعب آب مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب گناباد گفت: براساس داده های آماری 72 درصد ازمشترکان آب ساکن این شهر ماهانه کمتراز 20 متر مکعب آب مصرف می کنند.

حسین ریاضی افزود: این مشترکان معادل ده هزار مشترک در مجموع 124 هزار متر مکعب آب در ماهانه مصرف می کنند.

وی اظهار داشت: با بررسیهای انجام شده هر یک از مشترکان مذکور به طور متوسط 13 متر مکعب آب درماه مصرف می کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب گناباد به شهر کاخک اشاره کرد و گفت: 63 درصد از مشترکان کاخک کمتراز 15 متر مکعب آب مصرف می کنند که این میزان برای شهر بیدخت 72 درصد است.

ریاضی گفت: هم اینک 14هزار و341 مشترک در گناباد، دوهزار و 608 مشترک در کاخک و دوهزار و 184مشترک در بیدخت از خدمات آب و فاضلاب بهره مندند.

وی افزود: این افراد در هر دوره زمانی 573 هزار مترمکعب آب مصرف می کنند.

ایجاد 360 کیلومتر شبکه فاضلاب در سبزوار

مدیرعامل شرکت و فاضلاب سبزوار از ایجاد 360 کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهر خبر داد.

محمدرضا آغشته در حاشیه بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی از شهرستان سبزوار افزود: هزینه این طرح از محل اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی و اعتبارات ملی تامین شده است.

وی اظهار داشت: در دو سال اخیر بیست درصد معادل 74 کیلومتر اجرای پروژه در شبکه فاضلاب سبزوار انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سبزوار گفت: 120 کیلومترشبکه فاضلاب دیگر در دست مطالعه است که نیازمند اعتباراست.

وی بیان کرد: هم اینک 46 هزار انشعاب فاضلاب در شهر سبزوار نصب شده است.