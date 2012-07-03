  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

افزایش تولید نانوداروی ضدسرطان تا 2ماه آینده در کشور

افزایش تولید نانوداروی ضدسرطان تا 2ماه آینده در کشور

رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با راه اندازی خط تولید نانو داروی ضد سرطان، این دارو هم اکنون در داروخانه های بیمارستان امید مشهد و فیروزگر تهران درحال توزیع است و با افزایش تولید آن تا 2 ماه آینده توزیع آن در دیگر استانهای کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر محمودرضا جعفری گفت: ایران به عنوان دومین کشور در جهان پس از آمریکا به فناوری ساخت نانودارویی دست یافته است که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره  به اینکه نام تجاری این نانودارو "سینادوکسوزوم" و نام ژنریک آن "لیپوزوم دوکسوروبیسین هیدروکلراید" است، افزود: این فرآورده در درمان سرطان سینه، سرطان تخمدان (در حالت های خاص)، مولتیپل میلوما که نوعی سرطان خون است و نوعی سرطان بافت نرم به نام "کاپوسی سارکومای" مورد استفاده قرار می گیرد.

مبتکر و سازنده این دارو درخصوص قیمت این دارو گفت: نمونه مشابه خارجی این دارو در فرم 20 میلی گرم در10 میلی لیتر 750 هزار تومان بود در حالی که قیمت نانو داروی ایرانی آن 260 هزار تومان است.

رئیس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: سینادوکسوزوم یک داروی شیمیایی ضدسرطان است که فرم ساده آن در شیمی درمانی بسیاری از سرطان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: ماده اولیه آن "دوکسوروبیسین" است که تقریبا از 40 سال پیش در درمان بسیاری از سرطان ها به شکل تزریقی استفاده می شود، اما از آن جایی که این فرم معمول پس از تزریق در تمام بدن پخش می شود، عوارض جانبی زیادی برای قلب، کبد، ریه و کلیه به همراه دارد.

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: تزریق داروی تولید شده در ایران به صورت وریدی و داخل سرم است بدون اینکه به بافت های سالم و طبیعی آسیب وارد و اندام های دیگر مانند کبد، کلیه، ریه، عضله و قلب را درگیر کند.

وی افزود: دوره درمان این دارو اغلب 4 هفته یک بار است و هر نوبت تزریق آن هم حدود نیم تا یک ساعت زمان نیاز دارد.

کد مطلب 1641231

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