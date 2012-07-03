افت کیفی و کمی کالا دوگام به سوی سقوط/ استانداردسازی حلقه مفقوده رقابت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اوج گرفتن دوباره قیمت کالاها برخی از تولیدکنندگان برای حفظ مشتری و قیمت، کیفیت کالای خود را کاهش یا از میزان و حجم کالای خود کاسته اند، البته برخی از تولیدکنندگان قادر به کاهش کیفیت و حجم تولید خود نبوده اند که قیمت کالای خود را به حدود دو برابر افزایش داده اند.



سازمان ملی استاندارد ایران در راستای جلوگیری از کاهش کیفیت کالا و همچنین استاندارد سازی در فاز نخست، استاندارد یک هزار و 500 کالا را اجباری کرده است.



تنها مشکل طرح استاندارد سازی این است که این امر سبب طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا از گمرک می شود.

تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گرو افزایش کیفیت کالاهای داخلی است، متاسفانه یکی از علت هایی که شهروندان از کالای داخلی استفاده نمی کنند بی کیفیتی برخی از کالاها است.

برخی از تولیدکنندگان برای اینکه تولیدشان توجیه اقتصادی داشته باشد اقدام به کاهش حجم کالای خود می کنند بنابراین تحقق شعار امسال در گرو همکاری تولیدکنندگان و صنعتگران است.



رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، از استاندارد اجباری یک هزار و 500 کالا خبر داد و افزود: ماهیت چنین کاری برای رشد و کیفی سازی محصولات ایرانی بسیار مفید است.

حسین طوسی اظهار داشت: یک هزار و 500 کالا شامل استاندارد اجباری شده است و این مسئله به صورت دفعی و بدون تمهیدات مشکلات زیادی را برای تمام صنایع ایجاد کرده است.

وی افزود: ماهیت چنین کاری خوب است اما نباید سبب طولانی شدن ترخیص کالا از گمرک شود به دلیل اینکه این امر در میزان تولید تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: مثلا برای اتحادیه ما پنج درصد از ترکیباتمان را مواد اولیه ای تشکیل می دهد که دچار قرنطینه استاندارد شده و 35 کارخانه در این راستا تعطیل شده است. با توجه به اینکه مرکز سازمان ملی استاندارد در کرج است شاید بتوانیم راه حلی پیدا کنیم یا این روند را تسریع کنیم و تمهیداتی داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از آن محموله برای اینکه کارخانجات تعطیل نشود آزاد شود و بعد مسئله استاندارد آن را حل کنند و همچنین سازمان ملی استاندارد تلاش کند که این پروسه استاندارد سازی را در مدت زمان کوتاه انجام دهد.

طوسی گفت: امروزه این استانداردهای اجباری سبب شده تا برخی از کالاها برای ادامه فعالیت کارخانه ها به موقع برای تولید نرسد و واحد تولیدی با تعطیلی مواجه شود.

وی اظهار داشت: این امر تصمیمی است که به صورت کلان در سطح کشور گرفته شده است در فاز اول این طرح یک هزار و 500 کالا تحت استاندارد اجباری قرار گرفته است و این وقفه ایجاد شده در ترخیص کالا مورد خاص است که یک کالا باید به آزمایشگاه برود و کارشناس نظر بدهد که انجام این امر نیازمند زمان است ولی تمام این موارد سبب شده تا کالا از گمرک با تاخیر ترخیص شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: اصولاً استاندارد سازی کار خوبی است ولی نباید این امر سبب شود تا مشکلی به مشکلات دیگر اضافه شود.

به هر روی در شرایطی که روزانه ازگمرکات کشور اقلام گوناگونی از کالاها وارد کشورمی شود، تولید کنندگان داخلی باید به گونه ای در راستای استانداردسازی تلاش کنند که گوی سبقت را از رقبای خارجی ربوده و مردم را به سمت مصرف کالاهای داخلی سوق دهند.

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گزارش: مهدی دهقان