پرورش نسل جوان با موازین اسلامی باعث وحشت دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ناصرمکارم شیرازی در مراسم دیدار مسئولین نمایندگی ولی فقیه، فرماندهان و معاونین سپاه امام رضا(ع) اظهار داشت: نسل جدید را با موازین اسلامی پرورش دادن، ایجاد استقامت و همیشه آماده بودن در جوانان باعث ترس و نگرانی در دشمن می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی خطاب به حاضرین در مراسم گفت: هیچ واهمه و اندوهی از دشمن نداشته باشید چرا که نتیجه استقامت در برابر مشکلات دین بهشت جاودان در قیامت است و هر چه دشمن تهدیدات نظامی و محاصره اقتصادی علیه ما انجام دهد به نفع ماست چرا که این هجمه ها باعث درخشندگی استعدادهای نهفته جوانان جامعه می شود.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که فشار دشمن زیاد شده مطابق فرموده قرآن نباید ترس و غمی داشته باشیم و بشارت الهی شامل حال ما است.

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب در جنگ تحملی برترین صلاح‌ها را در اختیار صدام گذاشتند و او را در جهات مختلف تقویت می‌کردند ولی کشور ما با اینکه تنها بود و حمایت هیچ کشوری را نداشت در سایه همین آیه قرآن پیروز شد و یک وجب از خاک ما دست دشمن نیفتاد و بعد از جنگ که پرده‌ها کنار رفت و مشاهده شد که دشمنان همه دست به دست هم داده بودند و آخرین اطلاعات را به وسیله ماهواره‌های خودشان در اختیار صدام برای براندازی انقلاب اسلامی می‌گذاشتند.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: دشمن در آن شرایط خیال می‌کرد ظرف مدت کوتاهی ایران را فتح خواهد کرد و به حسب ظاهر هم ایران انقلاب کرده، ارتش متلاشی شده و سپاه هم هنوز تشکیل نشده بود ولی فرمان امام راحل، بیدار و متوکل بر خدا سبب شد که تمام نقشه‌ها بر آب شود.

وی افزود: وضع فعلی نسبت به آن وقت قابل مقایسه نیست بنابراین غم و ترس و وحشتی نداریم فشار اقتصادی باشد یا دیگرتهدیدات هیچ وحشتی نداریم.

این مرجع عالیقدر شیعیان گفت: دشمنان از سپاه می‌ترسد و با نام سپاه پشتشان می‌لرزد اما آنچه بر شما لازم است این که اعتقادات دینی و استقامت را به نسل جوان انتقال دهید.

وی با اشاره به این مطلب که گنج واقعی برای یک انسان مسلمان رسیدن به کمال معنویت است، افزود: درست است که دشمن پیچیدگی‌هایی مثل هجمه اقتصادی و تهدیدهای نظامی ایجاد کرده است ولی ترسی به دل راه نمی‌دهیم چون وعده خداوند عملی خواهد شد و این موج هجمه دشمن هم با رسوایی او می‌گذرد و این ایران اسلامی همچنان سربلند و جاویدان تا ظهور امام زمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه واژه صبر در قرآن به معنی استقامت است ولی معنی آن این نیست که انسان تن به ذلت بدهد، تصریح کرد: خداوند در قرآن وعده داده است که بیست نفر دارای صبر و استقامت بر دویصد نفر پیروز می‌شود این در حالی است که هدف انسان خدا باشد و در مسیر رضای خدا استقامت کند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه زمانی گفتند طالبان می‌خواهند از شرق هجوم بیاورند ولی بعد از چند روز خبر آوردند که 70هزار نفر بسیجی جان بر کف مقابل آنان صف کشیده‌اند و دشمن عقب نشینی کرد گفت: بنا به فرمایش قرآن باید چنان آماده باشید که بر پیکره دشمن لرزه وارد شود چرا که آمادگی در برابر دشمنان موجب رعب و وحشت در آنان می شود.