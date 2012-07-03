صهیونیستها از آزار کودکان لذت می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وطن، تصاویری که یکی از اعضای سازمان حقوق بشری بتسلیم شکار کرده است خوی وحشیانه صهیونیستها را نشان می دهد.

در این نوار ویدئویی که در نزدیکی حرم ابراهیمی در تاریخ 29 ژوئن گرفته شده است یک نظامی صهیونیستی کودک 9 ساله فلسطینی را نگه داشته است و نظامی دیگر لگد محکمی به وی می زند.

عبدالرحمن برقان نه ساله در حال عبور از یکی از خیابانهای منطقه قدیمی در نزدیکی حرم ابراهیمی بود که نظامی صهیونیستی وی را گرفته است و با وجود گریه زاری این کودک نظامی دیگر ضربه ای به وی می زند.

این در حالی است که در منطقه درگیری با نظامیان اشغالگر وجود نداشته است و این حالت سرگرمی برای نظامیان صهیونیست داشته است.