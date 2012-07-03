اقدام اروپا در تحریم نفت ایران تحریک کننده است/ پیام مانور سپاه به غرب

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که صبح سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر رئیس مجلس سوریه به تهران، اظهار داشت: رفت و آمد مقامات کشورها از جمله روسای مجالس بخشی از همکاری ما برای توسعه روابط است.

سفر سه روزه رئیس مجلس سوریه به تهران



وی افزود: در سفر رئیس مجلس سوریه رد رابطه با توسعه همکاری های پارلمانی، مسئله بحران سوریه و اقداماتی که برای حل مناسب آن می تواند به کار گرفته شود تبادل نظر خواهد شد.

مهمانپرست با بیان اینکه رئیس مجلس سوریه امروز وارد تهران می شود، گفت: این سفر 3 روز ادامه خواهد داشت.

صالحی در راه توکیو



سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که سوال می‌کرد آیا از ایران برای شرکت در اجلاس افغانستان که در توکیو برگزار خواهد شد دعوت شده است و در چه سطحی ایران شرکت خواهد کرد گفت: اجلاس آینده افغانستان در خصوص مسایل اقتصادی این کشور در توکیو برگزار خواهد شد و به دعوت وزیر امور خارجه ژاپن آقای صالحی در اجلاس شرکت خواهد کرد و طرح‌های مناسب در رابطه با شرایط افغانستان و بهبود وضعیت آن ارایه خواهد شد.



به گفته مهمانپرست حدود 40 کشور در اجلاس افغانستان شرکت دارند که وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله آنان هستند.

توقف ویزای عمره، فنی است



خبرنگار مهر همچنین در رابطه با توقف ویزای عمره ایرانیان توسط عربستان سوال کرد که وی با بیان اینکه این یک مساله فنی است، گفت: هیات سازمان حج و زیارت در حال مذاکره با مقامات عربستان سعودی است تا نسبت به حل این موضوع اقدام شود.

پاسخ مناسبی از عربستان نگرفته ایم



سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با اعزام هیاتی به عربستان در رابطه با پیگیری اعدام برخی از اتباع ایرانی گفت: بعد از اقدام غیر انسانی مقامات سعودی در اعدام برخی اتباع کشورمان، هیاتی از بخش کنسولی، حقوقی و وکلای خانواده‌های افراد اعدام شده و برخی دیگر از ایرانیان زندانی در عربستان آماده سفر به این کشور شده‌اند تا موضوع پیگیری شود و مطالبات خود را از مقامات سعودی داشته باشند.



مهمانپرست گفت: در حال پیگیری مسایل اعزام هیات به عربستان هستیم اما تا الان پاسخ مناسبی از طرف مقامات سعودی دریافت نشده و امیدواریم در اسرع وقت ویزای هیات را صادر کنند.

پیگیری وضعیت دو تبعه ایرانی



سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با محاکمه دو تبعه ایرانی در کنیا به اتهام اقدامات تروریستی نیز گفت: همچنان به دنبال احراز هویت این افراد هستیم و سفارت ما در حال پیگیری است و ما به دنبال برسی جزئیات پرونده هستیم اما خیلی از موضوعات برای اتباع کشورهای مختلف اتفاق می‌افتد که برخی از آنها با اهداف سیاسی بزرگ‌نمایی می‌شود. در هر صورت ما برای دفاع از اتباع خود اقدامات لازم را خواهیم داشت.



وی افزود: به زودی وزیر تجارت و اقتصاد کنیا وارد ایران می شود و باید بررسی کرد که چرا اقداماتی صورت می‌گیرد تا به روابط ما و کنیا لطمه بزند.

اروپایی ها مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی یکی از خبرنگاران در رابطه با طرح نمایندگان برای بستن تنگه هرمز به خاطر تحریم های اتحادیه اروپا، علیه نفت و انرژی ایران بیان داشت: اقدام اخیر اروپا و آمریکا در اعمال تحریم های جدید موضوعی است که تهدید کننده امنیت انرژی و بر هم زدن بازار انرژی به حساب می آید و ما قبلا تاکید کرده ایم امنیت عرضه از امنیت بازار تفکیک ناپذیر است.

وی با بیان اینکه اقدام اروپا در تحریم نفت ایران تحریک کننده و تهدید کننده امنیت انرژی به شمار می رود، گفت: آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.

سخنگوی وزارت خارجه در عین حال گفت: موضوع مطرح شده از سوی نمایندگان در حد طرح است و نمایندگان مجلس نمایندگان ملتند و نشاندهنده طرز فکر ملت ما و نشاندهنده افکار عمومی مردم نسبت به اقدامات خصمانه به شمار می رود.

حسابی برای آن ها باز نکرده ایم



خبرنگاری سئوال کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا گفته که مذاکرات ایران با 1+5 نتیجه واقعی نداشته است و ایران به دنبال غنی سازی بالای 20 درصد است.

مهمانپرست با بیان اینکه اظهارات آنها جایی برای توجه کردن ندارد، گفت: رژیم نامشروع صهیونیستی اقدامات مختلفی برای تنش آفرینی انجام داده و جنایت های متعددی انجام داده و این اظهارات به خاطر اظهار وجود است چون با توجه به تحولات منطقه در شرایط بغرنجی به سر می برد.

دستیار ویژه وزیر خارجه عنوان کرد: در مذاکرات ما با 1+5 هیچ حسابی برای رژیم صهیونیستی باز نکرده و نخواهیم کرد و بحث ما با 1+5 ادامه دارد و امروز نشست کارشناسان حقوقی و فنی در استانبول آغاز خواهد شد.

ژنو ناکارآمد بود



سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اجلاس ژنو و توافق شرکت کنندگان در آن برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه، بیان کرد: این اجلاس پیشنهاد روس ها برای کمک به حل مسالمت آمیز بحران سوریه و تقویت کننده طرح کوفی عنان بود. البته اصراری از طرف آمریکا وجود داشت که چه کشورهایی باید در آن شرکت کنند و چه کشورهایی نباشند و این اصرارها باعث شد که اجلاس ناکارآمد شود و ملاحظه کردید اختلافات اساسی بین کشورها وجود دارد. در هر صورت هر راه حلی که جدا از وضعیت داخل سوریه و از بیرون تحمیل شود موفقیت آمیز نخواهد بود.

اقدامات افغان ها علیه ایران شایسته نیست



مهمانپرست در رابطه با تحرکات رسانه ای علیه ایران در افغانستان که منجر به احضار کاردار این کشور در تهران شد به روابط دوستانه و برادرانه ایران و افغانستان با اشاره به ریشه های مشترک فرهنگی، تاریخی و همسایگی و نیز میزبانی جمع کثیری از مردم افغان در ایران در 30 سال گذشته، گفت: اینکه چه کسانی از رابطه برادرانه ما و همسایگان ناراحتند قابل تامل است. فتنه های منطقه برای فاصله انداختن بین کشورهای دوست است و ریشه استکباری و صهیونیستی دارد و همه باید مراقبت کنند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به پذیرایی ملت ایران از اتباع افغان در سالیان گذشته، تاکید کرد: افغان ها در 33 سال گذشته بخشی از مردم ما تلقی شدند و ما هر چه در توان داشتیم برای پذیرایی از آنان انجام دادیم و شایسته رفتاری که ما با روحیه محبت آمیز با مردم افغانستان داشتیم نیست که اقدامات نامناسب صورت بگیرد. انتظار داریم مقامات افغان اقدامات مناسبی در خصوص القائات رسانه ای در این کشور داشته باشند.

پیگیری می شود



وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با باغ قلهک گفت: این یک مسئله جدید نیست مسئولان به دنبال پیگیری هستند و اسناد مورد نظر باید اساس کار قرار گیرد و متخصصان آن را دنبال خواهند کرد.

موضع ما شفاف است



خبرنگاری موضع شفاف وزارت خارجه در رابطه با دعوت برخی از کشورها از جمله شاه بحرین برای شرکت در اجلاس عدم تعهد جویا شد که مهمانپرست در پاسخ گفت: موضع ما شفاف است. کسی که ریاست اجلاس را بر عهده دارد موظف است همه اعضا را دعوت کند و به عنوان میزبان و رئیس اجلاس ما موظف به دعوت از همه اعضا هستیم و دعوت صورت می گیرد. اینکه شرکت کنند یا نکنند یا در چه سطحی شرکت کنند مسئله دیگری است.

شایعه است



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعاهای برخی رسانه های غربی مبنی بر اینکه ایران با اجاره کردن پرچم محموله های نفتی را جابجا می کند، گفت: همه فعالیت های وزارت نفت و شرکت های نفتی برای حمل و نقل مطابق با قوانین بین المللی است و شایعات و حرف های رسانه های غربی نباید روی رسانه های ما تاثیر منفی بگذارد.

شاید قصدی وجود دارد



وی در رابطه با مذاکرات 1+5 و برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال طولانی کردن مذاکرات تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اش است، گفت: با توجه به اقدامات نامناسب 1+5 این تصور به ذهن مردم می آید که اهداف خاصی از طولانی کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن وجود دارد که برخی تحلیل می کنند که ممکن است ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. برای اینکه این تصور وجود نداشته باشد 1+5 باید صریح و روشن وارد مذاکره شود و ان پی تی مبنای مذاکره قرار بگیرد و اقدامات متقابل، هم وزن و هم سطح باشد. هر اقدامی خارج از توافقات یا برگشت به عقب و ادعاهای جدید می تواند تداعی کننده ای باشد که قصدی برای طولانی کردن مذاکرات دارند.

پیام مانور سپاه به غرب



خبرنگار AP با اشاره به برگزاری مانور موشکی سپاه نظر مهمانپرست را در رابطه با پیام این مانور پرسید که مهمانپرست گفت: پیام مانور موشکی سپاه این است که کشور ما اقتدار کامل و آمادگی برقراری امنیت در خلیج فارس و عبور و مرور محموله های نفتی در تنگه هرمز رادارد.

دولت ملزم به اجراست



خبرنگار بلومبرگ هم به موضوع طرح نمایندگان برای بستن تنگه هرمز پرداخت و گفت گویا وزارت خارجه این طرح را تایید کرده، آیا این کار تبعاتی ندارد که مهمانپرست پاسخ داد: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت هستند هرچه به تصویب برسانند دولت موظف به اجراست. ما هم شنیده ایم که دارند این کار را دنبال می کنند اما بحثی که آن را تایید کنیم یا حمایتی کنیم صورت نگرفته است. هر چه مجلس به صلاح کشور بداند ما به عنوان بخشی از قوه مجریه موظف به اجرا هستیم البته خیلی از موضوعات مسئول اجرایش دستگاه های دیگر غیر از وزارت خارجه است.

یکی دیگر از خبرنگاران در این خصوص سئوالش را مطرح کرد و موضع وزارت خارجه را در رابطه با بستن تنگه هرمز پرسید که مهمانپرست گفت: موضع ما این است ما بسیار جدی هستیم و در برقراری امنیت خلیج فارس تمام اقتدار خود را برای فراهم شدن شرایط مناسب برای امنیت انرژی به کار می گیریم و اقدامات اروپا تهدید کننده امنیت انرژی است.

ما نشنیده ایم



خبرنگار یک شبکه عراقی، گفت: شنیده ایم مانوری که سپاه برگزار می کند در مختصاتی است که برای هدف قرار دادن پایگاه های غرب ترسیم شده که مهمانپرست گفت: چیزهایی که شما شنیده اید ما نشنیده ایم. آنچه شنیده ایم که سپاه مشغول رزمایشی برای بالا نگه داشتن آمادگی دفاعی کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه در آغاز این نشست خبری ضمن گرامیداشت نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی (عج) به سالگرد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناو آمریکایی اشاره کرد و گفت: روز 12 تیر که در آن مقامات آمریکایی جنایتی را علیه مردم در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران صورت دادند را گرامی می داریم.