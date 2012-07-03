محرومیت کهگیلویه و بویراحمد با وجود منابع عظیم آن مقبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌اصغر حسینی در مراسم افتتاح مهمانسرای دولت در یاسوج افزود: این استان مردم بسیار خوبی دارد که در خونگرمی، استعداد، مهمان‌نوازی و ولایت ‌مداری بهترین هستند.

وی بیان داشت: باید قدر این استان را بدانیم واز هیچ تلاشی برای توسعه آن دریغ نکنیم.

حسینی افزود: فرصتهای زیادی در این استان وجود دارد که به هیچ عنوان نباید آن‌ها را از دست دهیم بلکه باید با تدبیر از این فرصت‌ها بهره گیریم.

وی محبوب‌ترین افراد نزد خداوند را سودمندترین آنها در جامعه عنوان کرد و گفت: بر اساس این آموزه دینی لازم است مسئولان این استان سعی کنند به مردم خیر بیشتری برسانند.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: اگر هر مسئولی به درستی وظایف خود را انجام دهد به شرایط مطلوب نزدیک می شویم و شهرها و روستاها آباد می‌شوند.

همه مدیون آیت الله ملک حسینی هستیم

وی عنوان کرد: این استان خاک حاصلخیز، آب فراوان، تنوع آب و هوایی، گیاهان دارویی، گرمسیر و سردسیر و مردم ولایی دارد که باید بیشتر و بهتر به آن توجه شود تا در ردیف توسعه یافته‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به کسانی که این استان مدیون تلاشهای آنهاست، گفت: یکی از این شخصیتها حضرت آیت‌الله سید کرامت الله ملک‌ حسینی است که می توان گفت پدر معنوی این استان ومنطقه جنوب کشور است.

وی افزود: باید قدر این شخصیت برجسته را بیش از گذشته بدانیم و تلاشهایش را ارج نهیم.