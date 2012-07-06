نهاد به مثابه سرمایه اجتماعی یا کاستی های اجتماعی

نهادها عبارتند از: قواعد، سازمان ها و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل در هماهنگی رفتار انسانی می شوند. از جنبه غیررسمی، نهادها، اعتماد و سایر شکل های سرمایه اجتماعی شامل هنجارهای بسیار ریشه دار حاکم بر رفتار اجتماعی تا ساز و کارها و شبکه های غیررسمی برای هماهنگی را در بر می گیرد. از جنبه رسمی، نهادها شامل قوانین و مقررات مدون یک کشور و روش ها و سازمان های لازم برای ایجاد، اصلاح، تفسیر و اجرای قوانین و مقررات از مجلس قانونگذاری تا بانک مرکزی است.



به دلیل اینکه نهادها بر رفتارها حاکم هستند، جزء دارایی های اجتماعی یا در صورت بد یا ضعیف بودن جزء کاستی های اجتماعی محسوب می شود. همچنین نهادها اجزای سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد و شبکه های فردی هستند. تفاوت بین سرمایه اجتماعی و نهادها گاهی اوقات ممکن است مبهم باشد و بین دارایی های اجتماعی مختلف تأثیر متقابل زیادی وجود دارد.

بازارها نهادهایی با وظیفه هماهنگی هستند. بازار با هماهنگ کردن مبادلات میان افراد و بنگاه ها، آنها را قادر می سازد تا به دیگران خدمت نموده و برای آینده سرمایه گذاری کنند، ولی بازارها به حمایت سایر نهادها برای اطمینان از اعتماد، کنترل و انگیزه های صحیح نیاز دارند. واحدهای اقتصادی با هزینه های مبادله مواجه هستند و نهادها می توانند وظیفه هماهنگی را برای کاهش این هزینه به عهده گیرند.

تجار ممکن است بخواهند یکدیگر را فریب دهند یا تعهدات خود را انکار نمایند، ولی سرمایه اجتماعی و نهادهای جدید مانند حکومت قانونی و اجرای قراردادها، موجب کاهش این احتمال هزینه مبادله شده و مبادلات سودمند متقابل را تسهیل می کنند. چالش این گونه نهادها عبارت است از: تعهد به حمایت و تربیت مردم و دارایی ها و خدمت به منافع پراکنده.

بازیگران بازار

مشارکت بازار، مردم را قادر می سازد تا تخصص پیدا کرده و با یکدیگر همکاری نمایند و مهارت ها و منابع خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند، همان گونه که ساز و کار قیمت اطلاعات لازم را برای هماهنگی فراهم می کند، ولی چارچوب نهادی باید این اطمینان را ایجاد کند که بازارها به خوبی عمل می کنند و منافع لازم را فراهم می آورند. هنگامی که نهادهای رسمی دچار ضعف هستند، فعالیت ها در بخش غیر رسمی شکل می گیرد.

در اغلب کشورهای درحال توسعه سهم کارگران در بخش غیررسمی بیش از 60 درصد است. این بدان معنی است که نسبت قابل توجهی از فعالیت اقتصادی، امکان حمایت و تقویت بهره وری را کاهش می دهد و همچنین ممکن است استفاده از نهادهایی را که مسائل اجتماعی و زیست محیطی را کنترل می کنند کنار گذارد، ولی قدرت بازار می تواند به بنگاه های بزرگ داخلی یا شرکت های چند ملیتی امکان دهد تا با فشار به دولت موجب شوند که دولت در خدمت منافع گروهی خاص باشد تا منافع عموم مردم.

بنابراین چالش اصلی برای دولت و نهادهای رسمی این است که با استفاده از اقدامات حفاظتی مناسب برای اطمینان از این که منافع عمومی مورد مصالحه قرار نگیرد، دست به اقدامات حمایتی و مطلوب بخش خصوصی زنند.

دولت

در اغلب حوزه ها، دولت نقش مهمی را در سازماندهی منافع پراکنده، تأمین اهداف ملی و متعادل کردن منافع رقیب، ایفا می کنند. برخلاف هنجارها و ارزشهای اجتماعی، دولت وظیفه قانونگذاری را انجام می دهد که براساس آن قواعد می توانند با سرعت بیشتری تغییر نمایند و همچنان مؤثر باقی بمانند، ولی اگر یک دولت با قدرت ضمانت اجرایی از نظر جامعه با استفاده از قواعد، قدرت خود را نامحدود بداند، چگونه می تواند خود را همچون یک شریک مسئول بداند؟ اگر بی ثباتی و خطرات ناشی از مصادره اموال محدود نشده باشد، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری و فعالیت تجاری خواهد داشت.

تا زمانی که نهادها در تفکیک قوای دولت و فراهم آوردن کنترل ها و تعادل های معنی دار موفق نباشند، جوامع و بخش خصوصی آینده نگری کمتری خواهد داشت و دارایی های طبیعی و زیست محیطی از طریق سرمایه گذاری و حفاظت نامناسب آسیب بیشتری خواهد دید. اشکال مردم سالارانه تصمیم گیری با وجود محدودیت های آن با فرآیندهایی در ارتباط هستند که نشانگر ویژگی های نهادی مطلوب است. آنها موجب رشد علایم می شوند. منافع را متعادل می سازند و تصمیمات اتخاذ شده را به اجرا در می آورند.

ادامه دارد ... .