دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: به موجب بند 7-7 ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور، مقرر شده است "دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند."

با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم "وکالت بلاعزل بانک/موسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها" از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام کنند.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها خواسته است مراتب را به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.