طرح قرآنی 1446 در کانون های مساجد خراسان رضوی اجرا می شود

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: محوریت طرح حفظ سوره های جز30 قرآن کریم است.

وی گفت: طرح قرآنی 1446با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، آشنا سازی آحاد مردم جامعه بویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با روانخوانی، روخوانی و درک مفاهیم قرآنی در ایام تابستان در خراسان رضوی برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی بیان داشت: بر اساس آیین نامه مربوط به اجرای طرح قرآنی است1446 سهم خراسان رضوی 190کلاس که بیشترین سهمیه استان های سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان این مطلب که همه کلاس های طرح1446 با محوریت حفظ جز30 قرآن کریم برگزار می شود و تعداد شرکت کننده در هرکلاس 15 نفر است، تصریح کرد: کلاس های آموزشی روخوانی، روانخوانی و حفظ به صورت حضوری و تنهاکلاس آموزشی رشته مفاهیم بصورت غیر حضوری برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی گفت: مجری طرح قرآنی1446 کانون تخصصی قرآن و عترت و مراکز خانه های نور با همکاری دبیر خانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی است.