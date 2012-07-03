برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) در 10 محله گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این جشن در روز چهارشنبه 14 تیرماه همزمان با شب میلاد قائم آل محمد (ص) در چهار محله ایرانمهر جنوبی، کوچه ابوذر، محله بازرگانی جنب مسجد المهدی (عج)، محله سبزه مشهد جنب مصلای سابق، محله کاشانی واقع در کاشانی هفتم، میخچه گران، سرچشمه، شاهزاده قاسم برگزار می شود.

همچنین جشن بزرگ میلاد امام زمان (عج) نیز در روز پنجشنبه 15 تیر در پارک شهر گرگان به صورت ویژه تدارک دیده شده است که در آن علاوه بر مولودی خوانی، نمایش، کنسرت موسیقی توسط خواننده ایرانی امیر تاجیک و برنامه های طنز به اجرا گذاشته می شود.

اجرای مسابقه ممارپله خانوادگی در گرگان

با همکاری شرکت نارین افروز برتر هیرکان یکدوره مسابقه مارپله خانوادگی در محل سایت روباز همکلاسی سلام ناهارخوران برگزار شد.

این مسابقه که در راستای طرح اوقات فراغت و با رویکرد تفریحی انجام شد، 32 شرکت کننده در قالب 4 گروه به رقابت پرداختند که در پایان به هشت نفر به قید قرعه کارت هدیه از طرف سازمان اهدا شد.

اجرای برنامه های تفریحی ورزشی

همزمان با فصل تابستان و در ادامه برنامه های تفریحی و ورزشی، مسابقات شهروندی هفتگی خود را در سایت روباز ناهارخوران آغاز کرد.

این مسابقات که به صورت خانوادگی و برای همه شهروندان برگزار می شود در چند موضوع شامل مسابقه سه نفره خانوادگی در رشته های فرغون سواری، طوق رانی، دوچرخه سواری، چرخ تانک ( توری است که افراد شرکت کننده به داخل آن می روند و در یک گردش در کمترین مدت می بایست در آن حرکت کنند)، طرح سوال شفاهی در مورد خدمات شهری شهرداری گرگان، طرح پرسش در باره معنی واژه ها و لغت های بومی و محلی شهر گرگان و سوال به صورت نظر سنجی از موضوعات این برنامه است.

اجرای نشاط انگیز لطیفه و خواندن اشعار طنز به زبان گرگانی و موسیقی زنده از برنامه های تدارک دیده شده در این برنامه بود.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان اجرای برنامه های مسابات شهروندی هر هفته جمعه از ساعت 9 شب به مدت 2 ساعت به اجرا گذاشته می شود.

در پایان به برندگان مسابقات خانوادگی جایزه خود را دریافت خواهند کرد و همنین پاسخ دهندگان صحیح به پرسش ها ی مطرح شده نیز به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.