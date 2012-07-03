علی گلوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ در حال حاضر پنج ال ای دی شهری در کرج وجود دارد، قصد بر این است که 22 ال ای دی شهری نیز از طریق مزایده به جمع تلویزیون های شهری اضافه شود.



وی ادامه داد: سال گذشته حدود 30 تا 35 میلیارد تومان بودجه آسفالت کرج بود ولی چه اتفاقی در سال گذشته برای آسفالت کرج افتاد؟



وی با انتقاد از ساخت و ساز غیر مجاز و حاشیه نشینی اضافه کرد: در حال حاضر چهار زندان بزرگ در استان البرز است و وقتی برای فردی حبس طولانی مدت صادر می شود خانواده فرد نیز به این شهر می آیند وهمین امر بر معضلات شهری و حاشیه نشینی دامن می زند.



نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی مسئولان و جامعه هستند، افزود: تبلور و گرایشات یک دستگاه و ارگان در روابط عمومی متبلور می شود.



گلوند اظهار داشت: بنابراین به روابط عمومی به عنوان نهاد تخصصی و به شکل واقعی نگاه نشده است.