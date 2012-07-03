  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

مسابقات سپک تاکرا جهانی/

تیم ملی مردان برابر فرانسه به پیروزی رسید/ بانوان ایران از سد سریلانکا گذشتند

تیم ملی مردان برابر فرانسه به پیروزی رسید/ بانوان ایران از سد سریلانکا گذشتند

تیم ملی سپک تاکرای مردان ایران امروز سه شنبه موفق شد، فرانسه را سد راه خود بردارد و به سومین برد متوالی در رقابتهای قهرمانی جهان دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این دیدار تیم "دبل" (دونفره) کشورمان توانست فرانسه را با حساب 0-3 تسلیم کند. تیم ملی سپک تاکرای مردان کشورمان پیشتر، تیمهای استرالیا و بنگلادش را تسلیم کرده بودند.

همچنین در ادامه مسابقات سپک‌تاکرای قهرمانی جهان که در تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بانوان موفق شد در رشته دبل (2 نفره) با نتیجه 3 بر صفر سریلانکا را مغلوب کند.

بانوان ورزشکار در گیم نخست با نتیجه 15 بر 6، در گیم دوم 15 بر 10 و در گیم سوم نیز با نتیجه 15 بر 9 حریف خود را برد.تیم ملی بانوان در رشته هوپ‌تاکرا نیز صاحب 150 امتیاز شده بود. این تیم امروز در دومین دیدار خود در رشته دبل (2 نفره) به مصاف هندوستان خواهد رفت.

کد مطلب 1641261

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