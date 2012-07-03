تردد دو میلیون مسافر به قشم/ درآمد گمرک از مرز 49 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قادر پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: تردد یک میلیون و 990 هزار و 775 مسافر طی سه ماهه اول سال جاری از طریق گمرک قشم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد 4.5 درصدی تردد مسافرتی در این جزیره دارد.

وی ادامه داد: طی مدت یاد شده 315 هزار و 686 دستگاه وسایط نقلیه شامل کامیون، اتوبوس، نیسان و سواری نیز از طریق دو اسکله لافت و پهل در این جزیره تردد داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 22 درصدی برخوردار است.

جزیره قشم با داشتن سایتهای ویژه گردشگری، سواحل زیبا و بازار مناسب خرید در طول سال پذیرای میلیونها مسافری است که از اقصی نقاط میهن اسلامی و کشورهای خارجی به این جزیره در جنوب ایران سفر می کنند.

درآمد وصولی گمرک قشم از مرز 49 میلیارد ریال گذشت

مدیرکل گمرک قشم گفت: درآمد وصولی این گمرک طی سه ماهه اول سال 91 از مرز 49 میلیارد ریال گذشت.

قادر با بیان این مطب افزود: درآمد وصولی گمرک قشم طی مدت یاد شده به بیش از 49 میلیارد و 464 میلیون و 318 هزار ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی برابر با 267 درصد برخوردار شده است.

وی ادامه داد: طی این مدت یک هزار و 440 تن کالای ترانزیت خارجی نیز به ارزش بالغ بر 24 میلیارد و 412 میلیون و 24 هزار ریال از طریق گمرک قشم صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن با 59 درصد کاهش اما از حیث ارزش ریالی با 107 درصد رشد همراه بود.

به گفته قادر، کالاهایی نظیر کولر گازی، شمش سرب، توربین گازی و سیگار طی سه ماهه اول سال 91 از طریق این گمرک به کشورهای انگلستان، اندونزی، امارات متحده و نیز منطقه آزاد چابهار ارسال شده است.