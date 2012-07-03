اجرای سناریوی جایگزین هدفمندی در بخش آب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دائمی امروز در یک نشست خبری به تشریح جدیدترین برنامه های وزارت نیرو در حوزه آب و آبفا پرداخت و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این خصوص که با توجه به توقف افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، روش جایگزین وزارت نیرو برای تقویت دریافت قیمت آب چه خواهد بود؟ گفت: یکی از معضلات بخش آب تعرفه و قیمت آن است که هدفمندی یارانه ها آن را حل خواهد کرد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: بسیاری از مشکلات بخش آب ناشی از این است که هزینه های تولید بالا است و این مساله موضوع نظارت و کنترل را سخت می کند.

دائمی با بیان اینکه هم اکنون در بخش دریافت قیمت آبهای سطحی موانع بسیار ناچیز است، بیان داشت: به عنوان نمونه در هر هکتار عملکرد محصول در حوزه کشاورزی 5 تا 7 تومان به ازای هر متر مکعب دریافت می کنیم اما هزینه های تولید آب بسیار بالاتر از این مبالغ است.

وی با اشاره به اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش آب یکی از درخواستها و امیدهای بخش آب کشور است، گفت: پرداخت هزینه تولید آب یک اصل اجتناب ناپذیر است که در ایران و همه کشورها اجرا می شود، البته برنامه پنجم می گوید افزایش قیمتها باید ظرف 5 سال به روش پلکانی و با رعایت وضعیت افزایش قیمت انجام شود.



این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: طبق تعاریف دولت تعیین می کند که در مدت 5 سال به چه نحو و شرایطی افزایش قیمت آب انجام شود ولی خواسته وزارت نیرو اجرای تدریجی آن است، چون ما قصد اعمال فشار به مصرف کنندگان را در بحث قیمتها نداریم.

دائمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه اعمال روش جایگزین از سوی وزارت نیرو در زمان توقف افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری گفت: ما برنامه ریزی ها را براساس قطعیت انجام می دهیم؛ بنابراین اگر هدفمندی متوقف شود، سناریوی استفاده از منابع وزارت نیرو برنامه ریزی شده و اجرا می شود. در صورتی که هدفمندی اجرا شود، افزایش قیمتها از مردم دریافت و به دولت پرداخت می شود؛ سپس از آنجا دوباره در غالب یارانه به مردم بازمی گردد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو و تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت آب شرب به صورت متوسط در هر مترمکعب حدود 900 میلیون تومان است، افزود: این میزان در دنیا 1.5 تا 5 دلار در هر مترمکعب است که از مردم دریافت می شودولی در ایران برای اینکه به مردم فشار وارد نشود محاسبات به نحو دیگری صورت می گیرد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه ایران در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد، اجرای طرحهای نیمه تمام تا پایان دولت دهم را از اولویتهای برنامه ریزی در بخش آب اعلام کرد.

وی با اشاره به طرح جامع آب کشور گفت: این طرح براساس ظرفیت سنجی منابع موجود آب در کشور برای تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف انجام می شود که البته در کنار آن توجه سازگاری با شرایط اقلیمی نیز بسیار حائز اهمیت است.

دائمی از برنامه ریزی برای احداث 180 سد جدید در کشور خبر داد و اظهارداشت: تا پایان دولت 66 سد باید به مرحله آبگیری و یا بهره برداری برسد. در سال جاری میزان اعتبارات بخش آب 18 درصد افزایش یافته است. وی همچنین از آبرسانی به 99 درصد از شهرها و 86 درصد کل روستاهای کشور خبر داد و افزود: برنامه وزارت نیرو تامین آب مورد نیاز کل کشور است و نوبت بندی در این خصوص مطرح نیست.

این مقام مسئول در وزارت نیرو انتقال آب دریای خزر و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را دو طرح بزرگ ملی دانست و بیان داشت: اخذ مجوزهای لازم و ایراد اعتباری مجلس در حال رفع شدن است.