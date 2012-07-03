78 مددجوی جرائم غیرعمد در کرمان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان در جلسه هیئت مدیره این ستاد گفت: در سه ماه گذشته هشت جلسه تشخیص کمیسیون وام تشکیل و به 108 پرونده رسیدگی و با واجد شرایط شناخته شدن 78 مددجو، موجبات آزادی آنان فراهم شده است.

سید حجت موسوی قوام ابراز داشت: شش نفر از محل کمکهای مردمی و جشنهای گلریزان بوده است وسه نفر نیز با دریافت تسهیلات قرض الحسنه از زندان آزاد شدند.

وی ادامه داد:20 نفر از طریق کمکهای دولتی و 9 نفر نیز با اخذ رضایت شاکی و بدون پرداخت هیچگونه وجهی آزاد شدند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان تعداد مددجویان زندانها استان را 143 نفراعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد 17نفر بدهکار دیه،33 نفر بدهکارمالی و93 نفر به واسطه مهریه و نفقه در زندان به سر می برند.

وی یادآورشد: از این تعداد 49 نفر ورودی سال گذشته و 94 نفر نیز ظرف سه ماه گذشته به زندان وارد شده اند.

لزوم استفاده از همه ظرفیت های کرمان در ستاد دیه

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه گفت: باید در ستاد دیه از همه ظرفیتها بهره برد و در جهت کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد گام برداشت.

حجت السلام علی توکلی با اشاره به دو عضو جدید ستاد دیه افزود: آموزش و پرورش یکی از این اعضا است که در بعد پیشگیری از ظرفیت خوبی برخوردار است و می توان نسل نوجوان و جوان را از سنین کم آموزش داد.

رئیس هیئت مدیر ستاد دیه استان کرمان با اشاره به ماه شعبان و میلاد قطب عالم امکان بیان داشت: کشور و نظام ما مدیون دعاهای حضرت ولی عصر است و اگر نبود این عنایات ویژه همانا این انقلاب تداوم نداشت.

حجت الاسلام توکلی با ذکر فرازهایی از مناجات شعبانیه یاد آور شد: عزت و افتخار ملت و کشور ما به ائمه اطهار است و بر پایه این مناجات کسانی نجات یافته و سعادتمند هستند که همواره ملازم و در رکاب اهل بیت باشند.

وی ادامه داد: کسانی که از ائمه سبقت گرفته و یا از آنها عقب افتاده اند گمراه خواهند شد.

