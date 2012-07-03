به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی فضلی امروز در مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی با اشاره به اهمیت این اردوها که به همت بسیج دانشجویی برگزار می‌شود، افزود: اردوهای جهادی مختص به بسیج نیست و همگان می توانند در آن مشارکت کنند اما سهمیه اصلی این حرکت ها بر عهده بسیج است.

وی با بیان اینکه ما محتاج سازندگی هستیم، خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز ما با همین نگاه حضور پیدا کرده بودیم چرا که جبهه برای ما دانشگاه عظیمی بود. حقیقتاً جبهه دانشگاه انسان سازی بود و امیدواریم همان رویه در اردوهای سازندگی نیز دنبال شود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به اقدامات مثبتی که در اردوهای جهاد دانشگاهی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بسیج در 20 هزار نقطه برای سازندگی حضور پیدا کرده است ضمن آنکه همه اقشار اعم از طلاب، دانشجویان و دانش‌‌آموزان به عنوان نقطه هدف در این اردوها شناخته شده‌اند.

فضلی همچنین خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: اگر با همین نیت پاک به مسیر خود ادامه دهید حتماً به آرمان‌های الهی خواهید رسید.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بسیجیان در 6 آذر 1390 با مقام معظم رهبری دیدار صمیمانه‌ای داشتند که معظم له در آن دیدار به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودند که آن نکات دستورالعمل جامعی برای بسیج شناخته شد و شما بسیجیان باید براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری حرکت کنید.