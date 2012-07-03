به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به فضای معنوی ماه شعبان اطلاعات و احادیث مربوط به 14 معصوم (علیهم‌السلام) در قالب سازه‌های سه وجهی در 14 ایستگاه مترو ارائه شده است.

حجت‌الاسلام مرتضی جعفرپور گسترش معارف دینی و شناخت امام‌ عصر (عج) را از اهداف برنامه‌های ویژه اعیاد شعبانیه بر شمرد و افزود: به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار نیز نمایشگاهی از سرداران شهید سپاه در ایستگاه‌های شهید کلاهدوز، امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) بر پا شد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع جانبازان عزیز در جامعه اظهار کرد: در راستای معرفی حماسه‌آفرینی‌های این عزیزان، نمایشگاه عکسی در ایستگاه‌های چهار راه حضرت ولی‌عصر (عج) و گلبرگ برای بازدید علاقه‌مندان با سه موضوع «بزرگ جانباز انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری»، «جانبازان شیمیایی» و «فعالیت جانبازان در عرصه‌های مختلف» دایر شده است.

حجت‌الاسلام جعفرپور ضمن اعلام ارائه کتاب صحیفه سجادیه با تخفیف 55 درصدی به مسافران مترو، تصریح کرد: هدف از این برنامه، انس هر چه بیشتر عموم شهروندان به ویژه جوانان با یادگار ارزشمند حضرت سجاد (ع) و آشنایی با مضامین عرفانی و مفاهیم اخلاقی موجود در این گنجینه ارزشمند است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران در پایان با تأکید بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی مترو تا پایان ماه‌ شعبان و نیز ماه رمضان، خاطرنشان کرد: فرازهایی از ادعیه و مناجات ماه شعبان در واگن‌های مترو نصب شده و انجام چنین اقداماتی در قالب‌های مختلف و متنوع در مجموعه متروی تهران ادامه خواهد داشت.









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