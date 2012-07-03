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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

برنامه‌های متروی تهران برای جشن نیمه شعبان

برنامه‌های متروی تهران برای جشن نیمه شعبان

همزمان با ایام فرخنده ماه مبارک شعبان، متروی تهران برنامه های ویژه‌ای در ایستگاه‌های مترو تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به فضای معنوی ماه شعبان اطلاعات و احادیث مربوط به 14 معصوم (علیهم‌السلام) در قالب سازه‌های سه وجهی در 14 ایستگاه مترو ارائه شده است.

حجت‌الاسلام مرتضی جعفرپور گسترش معارف دینی و شناخت امام‌ عصر (عج) را از اهداف برنامه‌های ویژه اعیاد شعبانیه بر شمرد و افزود: به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار نیز نمایشگاهی از سرداران شهید سپاه در ایستگاه‌های شهید کلاهدوز، امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) بر پا شد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع جانبازان عزیز در جامعه اظهار کرد: در راستای معرفی حماسه‌آفرینی‌های این عزیزان، نمایشگاه عکسی در ایستگاه‌های چهار راه حضرت ولی‌عصر (عج) و گلبرگ برای بازدید علاقه‌مندان با سه موضوع «بزرگ جانباز انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری»، «جانبازان شیمیایی» و «فعالیت جانبازان در عرصه‌های مختلف» دایر شده است.

حجت‌الاسلام جعفرپور ضمن اعلام ارائه کتاب صحیفه سجادیه با تخفیف 55 درصدی به مسافران مترو، تصریح کرد: هدف از این برنامه، انس هر چه بیشتر عموم شهروندان به ویژه جوانان با یادگار ارزشمند حضرت سجاد (ع) و آشنایی با مضامین عرفانی و مفاهیم اخلاقی موجود در این گنجینه ارزشمند است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران در پایان با تأکید بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی مترو تا پایان ماه‌ شعبان و نیز ماه رمضان، خاطرنشان کرد: فرازهایی از ادعیه و مناجات ماه شعبان در واگن‌های مترو نصب شده و انجام چنین اقداماتی در قالب‌های مختلف و متنوع در مجموعه متروی تهران ادامه خواهد داشت.




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کد مطلب 1641272

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