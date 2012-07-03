سکونتگاه های غیررسمی خراسان رضوی ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسین پور با اشاره به کثرت این سکونتگاه ها در شهرهایی همچون مشهد، سبزوار و نیشابور افزود: در حال حاضر 24 درصد از جمعیت شهر سبزوار در سکونتگاه های غیررسمی سکونت دارند و این شهرستان پس از مشهد دارای بالاترین تعداد این سکونتگاه ها در استان است.

وی از موضوع توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی به عنوان امری فرابخشی یاد و تصریح کرد: هر چند نقش دستگاه هایی همچون شهرداری و راه و شهرسازی در این زمینه پر رنگ تر به نظر می رسد ولی حل آن، بدون تعامل تمام دستگاه های اجرایی از عهده چند اداره خاص، خارج است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی یاد آور شد: خدمات دهی به ساکنان این مناطق نباید به گونه ای انجام شود که زمینه تشویق به مهاجرت را برای سایرین فراهم آورد.

حسین پور با اشاره به تصویب اختصاص بیش از 50 هکتار زمین به استان برای جا به جا کردن حاشیه نشینان شهر مشهد اظهار داشت: این مصوبه که به دلیل ملاحظات قانونی جزو تصمیمات اجرا نشده هیئت دولت در استان محسوب می شود، در دور چهارم این سفرها مورد تاکید مجدد دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: دولت برای تسریع در تحقق این امر یعنی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با اختصاص مبلغ 12 میلیارد ریال موافقت کرده است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تخصیص این اعتبار در سال 91 از سوی وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: شهرهای کاشمر، تربت حیدریه، مشهد، نیشابور و سبزوار مشمول این مصوبه می شوند.