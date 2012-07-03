اختصاص 20 میلیارد ریال به طرح هادی و روستایی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح امروز سه شنبه در بازدید از پروژه های در دست اجرای این بنیاد در اهر گفت: امسال در جهت حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته مناطق روستایی آذربایجان شرقی برای اجرا و تهیه طرح هادی روستاهای بخش مرکزی و هوراند شهرستان اهر یازده میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های استان، شش میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و مابقی از سایر اعتبارات اختصاص یافت تا برای توسعه و عمران و آبادانی مناطق روستایی شهرستان اهر هزینه شود.

این مقام مسئول استقبال و پیگیری مردم برای اجرای طرح های هادی در روستاها را بسیار قابل توجه عنوان کرد و افزود: با فرهنگ سازی مناسب انجام شده تاکنون 500 روستای استان به صورت خودجوش با مسیرگشایی های لازم اعلام آمادگی کرده اند که طرح هادی دراین روستاها اجرا شود.

وی سهمیه اختصاصی به آذربایجان شرقی را در مقاوم سازی و ساخت اماکن روستایی در سالجاری 12هزار واحد مسکونی اعلام کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن افزود: طی سال گذشته سهمیه اختصاصی واحدهای مسکونی استان هشت هزار و 400 واحد مسکونی بود که با تلاش مضاعف همکاران و استقبال مردم و همراهی بانکهای عامل با ساخت 9 هزار و200 واحد مسکونی بیشتر از سهمیه اختصاصی تحقق یافته است که از این تعداد 7200 واحد مسکونی به اتمام رسیده و دو هزار واحد مسکونی نیز در دست ساخت است.

وی در خصوص ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز گفت: 13 هزار واحد مسکونی در این شهرها در دست ساخت است که از این تعداد هشت هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و پنج هزار واحد مسکونی نیز از سوی شرکتهای انبوه سازی در حال ساخت است که تا پایان امسال نیز این تعداد باقی مانده به اتمام می رسد.