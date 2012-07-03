به گزارش خبرنگار مهر، از روزی که بحث لغو مسابقات جام حذفی در فصل بعد رسانه‌ای شده، صحبت‌های ضد و نقیض زیادی درباره برگزار شدن یا نشدن آن و موانع و محدودیت‌های قانونی آن مطرح شده است.

هادی آیت اللهی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در حالی هفته گذشته از لغو قطعی این مسابقات خبر داد، که چند ساعت بعد غلامرضا بهروان نایب رئیس دوم فدراسیون اعلام کرد هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ درخواست ما را نداده است و به همین خاطر چیزی در اینباره قطعی نیست.

از سوی دیگر امید جمالی سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از ارسال نامه درخواست و استعلام فدراسیون به کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد و گفت: منتظریم تا کنفدراسیون فوتبال آسیا هرچه زودتر پاسخ نامه ما را بدهد.

با وجود این صحبت‌های ضد و نقیض، شاهین رحمانی عضو ایرانی کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درخواست فدراسیون فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: این درخواست چند روز پیش به AFC رسیده است، اما مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز پاسخی به این درخواست فدراسیون فوتبال ایران نداده‌اند.

رحمانی تاکید کرد: AFC در چند روز آینده تکلیف فدراسیون فوتبال را مشخص می‌کند و پاسخ قطعی خود را در خصوص اینکه "آیا ایران مجاز به لغو جام حذفی هست یا خیر" اعلام می‌کند.