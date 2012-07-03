کلنگ احداث سرای کوهنوردان سی سخت به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرای کوهنوردان سی سخت در زمینی به مساحت 1407 متر مربع در سه طبقه و با اعتبار چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا می شود.

حجت الاسلام سید جواد خاضع افزود: در صورت تامین اعتبار لازم تا پایان سال 91 این پروژه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: کوه دنا در این استان دارای 48 قله بالای چهار هز ار متر است و هر ساله پذیرای هزاران کوهنورد داخلی و خارجی است.

خاضع عنوان کرد: فراهم آوردن امکانات لازم، استقبال از این ورزش را در استان بیشتر خواهد کرد.

وی بیان داشت: هم اکنون گروههای مختلف کوهنوردی در استان فعال هستند و ساخت این مجموعه می تواند گامی مهم در افزایش این گروهها و توسعه این ورزش باشد.