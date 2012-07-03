واحد تولید کلوچه "حسام " در البرز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دستوری از سوی مدیرکل استاندارد استان البرز واحد تولیدی کلوچه غیر استاندارد حسام پلمپ شد.



علی سعادتی در این خصوص اظهار داشت: در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تمام قوا آماده خدمتگزاری به تولید کنندگان با کیفیت هستیم و با تولیدکنندگانی که بخواهند ذره ای برای سلامتی همشهریان مشکلی ایجاد کنند، برخورد خواهیم کرد.

معابر روستاهای بخش تنکمان شهرستان نظرآباد بهسازی می شوند

آرش بهادری در نشستی با حضور معاون عمرانی فرمانداری نظرآباد، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار تنکمان و رئیس شورای بخش مذکور به بررسی مشکلات روستاهای بخش تنکمان پرداخت و پس از اخذ نقطه نظرات مسئولان شهرستان به تسریع در بازنگری طرح های هادی روستایی، تسریع در بهسازی معابر و آسفالت جاده های روستایی و همچنین جاده های بین مزارع تاکید کرد.



همچنین بازدید از روستاهای بختیار، حاجی بیک، نوکند، ابراهیم بیک، انبارتپه، قلعه آذری، دنگیزک، فیروزآباد، قاسم آباد کوچک، اقبالیه، دولت آباد، کریم آباد و... میزبان مدیر کل امور روستایی بودند.

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ثبت احوال و آموزش و پرورش البرز به امضا رسید



بر اساس این تفاهم نامه 1. اداره کل آموزش و پرورش به کلیه مدارس و دبیرستان ها ابلاغ نماید تا نسبت به معرفی یک نفر نماینده جهت تعویض شناسنامه دانش آموزان به ادارات ثبت احوال استان اقدام کرده و ادارات ثبت احوال پس از معرفی نماینده توسط آموزش و پرورش نسبت به آموزش های لازم اقدام و فرم های مربوط در اختیار ایشان قرار گیرد.



2. نمایندگان آموزش و پرورش در مدارس پس از ثبت نام قطعی دانش آموزان نسبت به اخذ مدارک لازم (شناسنامه، گواهی تحصیلی عکس دار ، 2 قطعه عکس و واریز تعرفه ی قانونی) و برنامه زمانبندی تحویل آن به ادارات ثبت احوال اقدام نمایند.



3. ادارات ثبت احوال پس از وصول درخواست ها نسبت به موضوع رسیدگی و شناسنامه های دانش آموزان گرامی را بر اساس محل صدور به صورت مکانیزه صادر و برابر لیست تحویل نمایندگان محترم آموزش و پرورش نمایند.



4. زمان اجرای طرح از 1/4/91 لغایت 25/12/91 است.



تصویر برداری نمایشنامه خوانی رضوی در استان البرز آغاز شد



گروه های نمایشنامه خوانی استان البرز از امروز با حضور در مجتمع آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج ضمن ضبط نمایشنامه هایشان در مسابقه نمایشنامه خوانی رضوی که در استان خراسان رضوی برگزار می شود، شرکت کردند.



اعضای مرکز "هشتگرد" کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اولین اردوی فرهنگی، تفریحی دو روزه به مناسبت آغاز فعالیت های تابستانی در اردوی فرهنگی،تفریحی شرکت کردند.



زهرا شکری مسئول مرکز هشتگرد با اعلام این خبر گفت: حدود 100 نفر از اعضا مرکز در این اردو که در محل پیست اسب سواری روستای ازنق شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، حضور یافتند.