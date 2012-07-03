به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور جمعی از مدیران و معاونان و ائمه جمعه شهرستانهای استان البرز همراه بود، طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صفرالله ولی زاده به مدت یک سال به عنوان سرپرست دفاتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در البرز منصوب شد.

در این نشست از زحمات فاطمه آجرلو در مدت تصدی بر دو دوره مجلس شورای اسلامی در کرج تقدیر به عمل آمد.

همچنین حجت الاسلام رضا تقوی برای سرپرست جدید در تحقق برنامه های این نهاد آرزوی توفیق کرد.