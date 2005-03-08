لس آنجلس تايمز: منابع آمريكايي نگران نفوذ تروريست ها در سيا هستند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، در حدود 40 آمريكايي كه به نظر مي رسيد با فعاليت هاي اطلاعاتي آمريكا مخالفت دارند، از اين سازمان ها اخراج شده اند و به دليل ارتباط احتمالي با گروههاي تروريستي از همكاري با آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا محروم شده و بسياري ديگر از عوامل سيا نيز مورد مراقبت هاي دقيق قرار گرفته اند .

باري ريدون يكي از كارمندان سيا در اين زمينه گفت: ما فكر مي كنيم كه گروههاي تروريستي درصدد هستند افراد خود را در سازمان سيا نفوذ دهند.

حتي برخي از منابع اطلاعاتي آمريكا اعلام كرده اند اطلاعات موثقي دارند كه گروههاي تروريستي در شبكه هاي اطلاعاتي آمريكا نفوذ كرده اند اما برخي منابع ديگر نيز اعلام كردند كه تاكنون هيچ شخصي در اين زمينه دستگير نشده است.

در همين راستا پورتر جي گاس رئيس سيا ماه گذشته طرحي به كاخ سفيد داد كه در اين طرح خواهان افزايش افسران مخفي سيا شده بود.

گفتني است به تازگي اخبار حاكي از آن است سازمان سيا در گروههاي تروريستي منتسب به الزرقاوي نفوذ كرده و در واقع هدايت اصلي تروريست ها درعراق بر عهده سيا است.