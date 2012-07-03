  1. اقتصاد
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

طرح جدید 731 هزار تومان/

سکه تمام دوباره گران شد/ افزایش اختلاف نرخ دلار آزاد و دولتی

سکه تمام دوباره گران شد/ افزایش اختلاف نرخ دلار آزاد و دولتی

نرخ برخی از انواع سکه امروز در بازار افزایش یافت و قیمت سکه طرح قدیم 735 هزار تومان و طرح جدید 731 هزار تومان شد، فعالان بازار ارز هم از بالارفتن قیمت دلار و در نتیجه افزایش قیمت دلار آزاد و دولتی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 735 هزار تومان، طرح جدید 731 هزار تومان، نیم سکه 365 هزار تومان، ربع سکه 186 هزار تومان و گرمی 110 هزار تومان اعلام شد. این نرخها دیروز به ترتیب 725 هزار تومان، 723 هزار تومان، 365 هزار تومان، 188 هزار تومان و 110 هزار تومان بودند. 

هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی 74 هزار و 980 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1608 دلار نرخ گذاری شد.

فعالان بازار ارز از افزایش قیمت دلار آزاد خبردادند، به طوریکه نرخ دلار که دیروز 1934 تومان در همین ساعت بود، هم اکنون به 1947 تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر یورو در بازار آزاد امروز 2470 تومان و هر پوند 3045 تومان اعلام شد، این قیمتها دیروز به ترتیب 2460 تومان و 3020 تومان بودند.

کد مطلب 1641292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها