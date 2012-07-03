سکه تمام دوباره گران شد/ افزایش اختلاف نرخ دلار آزاد و دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 735 هزار تومان، طرح جدید 731 هزار تومان، نیم سکه 365 هزار تومان، ربع سکه 186 هزار تومان و گرمی 110 هزار تومان اعلام شد. این نرخها دیروز به ترتیب 725 هزار تومان، 723 هزار تومان، 365 هزار تومان، 188 هزار تومان و 110 هزار تومان بودند.

هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی 74 هزار و 980 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1608 دلار نرخ گذاری شد.

فعالان بازار ارز از افزایش قیمت دلار آزاد خبردادند، به طوریکه نرخ دلار که دیروز 1934 تومان در همین ساعت بود، هم اکنون به 1947 تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر یورو در بازار آزاد امروز 2470 تومان و هر پوند 3045 تومان اعلام شد، این قیمتها دیروز به ترتیب 2460 تومان و 3020 تومان بودند.