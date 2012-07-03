1800 گروه جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی با بیان اینکه برگزاری این مراسم با مراسم‌های دیگر بسیار متفاوت است، افزود: خود این مراسم که به صورت بسیار ساده بر گزار شده است نمادی از فرهنگ جهادی است و این پیام را می‌دهد که می توان با حداقل امکانات کارهای بزرگی را انجام داد ضمن آنکه این کارهای بزرگ توسط جوانان دانشجویی صورت می‌گیرد.

قدیانی افزود: خوشبختانه امروز دانشجویان به خودباوری کامل رسیده‌اند و امیدواریم با این روحیه‌ای که دانشجویان برای سازندگی پیدا کرده‌اند هرچه زودتر محرومیت از چهره کشور رخت ببندد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه مهمترین ماموریت اردوهای جهادی رفع محرومیت و آبادانی مناطق محروم است، از اعزام نزدیک به 1800 گروه جهادی در سراسر کشور برای خدمتگزاری به مناطق محروم خبرداد.

وی با بیان اینکه برای اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌ایم افزود: بعضی از دانشجویان قبل از ماه مبارک رمضان به این اردوها اعزام می‌شوند و برخی دیگر پس از ماه مبارک فعالیت‌های خود را در قالب اردوهای جهادی آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی همچنین به نقش ویژه دانشجویان برای آبادانی ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: خیلی از این دانشجویان کمر همت خود را برای آبادانی و توسعه کشور بسته‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه طی دوسه سال آینده باید چهره محرومیت در مناطق محروم از بین برود، تاکید کرد: پس از آن در گام‌های بعدی باید در زمینه کارآفرینی و نقش آفرینی قدم برداریم.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه دانشجویان بسیجی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را به مسئولین ارایه می‌دهند، افزود: بسیاری از پیشنهادات که از سوی بسیج دانشجویی مطرح شده است، به مسئولان منتقل شده است و این روحیه دانشجویان بسیجی را برای توسعه کشور نشان می‌دهد و امیدواریم آنها همین روحیه را با جدیت دنبال کنند تا از این پیچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن اشاره فرموده بودند عبور کنیم.

بنا بر این گزارش پس از سخنان قدیانی، سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی طی سخنانی به الگوسازی اردوهای جهادی اشاره کرد و با بیان اینکه اردوهای جهادی توانسته‌ است الگوهای مناسبی را برای آبادانی کشور ارایه دهد، افزود: پس از برگزاری اردوهای متعدد امروز شاهد آنیم که دانشجویان زیادی به این اردوهای جهادی پیوسته‌اند به طوری که اردوهای جهادی در بین دانشجویان به خوبی جا افتاده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه بسیج سازندگی مدیریت این اردوها را بر عهده دارد، افزود: انشاءالله این اردوها به مساجد، محلات و مناطق مختلف نیز منتقل می‌شود و ما شاهد حضور چشمگیرتر بسیجیان در اردوهای جهادی خواهیم بود.

خراسانی با بین اینکه دانشجویان استقبال خوبی از اردوهای جهادی نشان داده‌اند، اردوهای جهادی را دارای عمق و ریشه اساسی دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس نیز ما شاهد حضور جوانان در عرصه دفاع مقدس بودیم و امروز این حضور در اردوهای جهادی دیده می‌شود.

وی در پایان سخنانش از بسیج دانشجویی برای برگزاری مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی تقدیر و تشکر کرد.