آمریکا در حال تقویت نیروهای خود در "خلیج فارس" است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در مطلبی نوشت: آمریکا به آرامی به سوی تقویت نیروهای نظامی خود در خلیج فارس حرکت می کند تا بتواند مانع از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز از سوی ایران شود.

نیویورک تایمز اقدام آمریکا را در پاسخ به اقدام نمایندگان مجلس ایران برای طرح بستن تنگه هرمز ارزیابی می کند.

این روزنامه نوشت: آمریکا برای این کار تعداد جت های جنگی خود را که قادر به حمله به عمق ایران هستند افزایش داده تا بتواند مانع از تنش های بیشتر در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای باشد.

نیویورک تایمز در ادامه آورده است: این تحولات بخشی از تلاش های بلند مدت در راستای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس بمنظور اطمینان بخشی به اسرائیل برای مقابله با ایران است.

نیویورک تایمز همچنین افزایش تعداد کشتی های جنگی آمریکا در منطقه را از دیگر اقدامات آمریکا برای ممانعت از بسته شدن تنگه هرمز عنوان کرده و می نویسد: آمریکا با این اقدام بر آن است تا درصورت بسته شدن این آبراه بین المللی و مین گذاری در آن، آن را بازگشایی کنند.

یک مقام ارشد پنتاگون که نامی از وی برده نشده درباره تقویت قوای آمریکا به این روزنامه می گوید: این اقدام پیامی را برای ایران دارد و آن این است که به هیچ وجه حتی فکر بستن این آبراه نباشد. ما مین ها را پاکسازی خواهیم کرد و حتی به فکر فرستادن قایق های تندرو خود برای ایجاد ترس برای کشتی های جنگی و بازرگانی ما هم نباشد؛ ما آنها را به ته آبها خواهیم فرستاد.