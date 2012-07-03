2300 تخلف اقتصادی در خراسان شمالی کشف شد/ تشکیل مجمع حقوقدانان نیکوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: دو هزار و 320 عنوان تخلف از ابتدای امسال تاکنون در واحدهای اقتصادی کشف شده است.

حبیب‌الله عطاردی اظهار داشت: کم فروشی، گران‌فروشی و تقلب بیشترین تخلفات در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی عدم درج قیمت، احتکار و عدم صدور صورت حساب را در رتبه‌های بعدی تخلفات اقتصادی دانست و افزود: بر این اساس پرونده‌های متخلفان به ارزش معادل 721 میلیون ریال تخلف صنفی و یک میلیارد و 553 میلیون ریال تخلف غیر صنفی به تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی ارسال شده است.

عطاردی تصریح کرد: طی این مدت 168 مورد بازرسی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است که در این خصوص 11 پرونده به ارزش 48 میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی ارجاع شده است.

مشکل تامین آب آشامیدنی یک روستای مرزی بجنورد رفع شد

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی بخش راز و جرگلان بجنورد گفت: با تلاش کارکنان این شرکت، مشکل تامین آب آشامیدنی روستای «آیرقایه» این بخش مرزی رفع شده است.

مهدی امانی گفت: شرکت برای رفع مشکل ساکنان روستای یاد شده در تامین آب آشامیدنی یک حلقه چاه جدید حفر و وارد شبکه آبرسانی روستا کرده است.

وی افزود: ساکنان آیرقایه از ابتدای سال جاری به علت رسوب گذاری لوله انتقال آب آشامیدنی به این روستا دچار مشکل در تامین آب آشامیدنی شده بودند.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی بخش راز و جرگلان بجنورد گفت: شرکت تا رفع مشکل اهالی در تامین آب آشامیدنی از طریق تانکرهای سیار، آبرسانی انجام می‌داد.

وی افزود: آب آشامیدنی روستای آیرقایه واقع در دهستان جرگلان از طریق مجتمع آبرسانی آیرقایه که 12 روستای مرزی را زیر پوشش دارد، تامین می‌شود.

مجمع حقوق دانان نیکوکار در خراسان شمالی راه اندازی می‌شود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: این نهاد برای بررسی و رسیدگی به وضعیت حقوقی مددجویان، اقدام به ایجاد تفاهم نامه دو طرفه با دستگاه قضایی استان کرده و در همین راستا مجمع وکلا و حقوق دانان نیکوکار تاسیس و راه اندازی می‌شود.

امان‌الله حسین‌پور هدف از این اقدام را توانمند سازی خانواده‌های مددجو در بعد مباحث حقوقی عنوان کرد.

وی افزود: با راه اندازی این کانون، دسترسی به حقوق دانان و فعالان عرصه‌های حقوقی برای تمام مددجویان از جمله مددجویان شهرستان‌ها آسان می‌شود و دیگر برای حل مشکلات حقوقی نیاز به رفت و آمد به مرکز استان نخواهد بود.

حسین پور با بیان اینکه اکثر وکلای دادگستری در جهت قبول پرونده‌ها و مشاوره‌های معافیتی مددجویان اعلام آمادگی کردند، افزود: تاکنون از 150 نفر وکلای فعال استان، بیش از 100 نفر از آنان برای مشارکت در این طرح خداپسندانه اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از دیگر اقدامات در جهت ساماندهی به وضعیت حقوقی مددجویان را انعقاد قرارداد با سازمان بسیج حقوقدانان استان عنوان کرد و گفت: با انعقاد این قرارداد از پتانسیل این حقوق دانان نیز حداکثر استفاده برده می‌شود.