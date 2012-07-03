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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

کازرونی:

فقها حافظان مهدویت هستند

فقها حافظان مهدویت هستند

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج و نماینده مجلس خبرگان رهبری همزمان با آغاز اعیاد شعبانیه بر نقش آفرینی فقها به عنوان حافظان مهدویت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محسن کازرونی پیش از ظهر سه شنبه در دومین نشست شورای اداری استان که در سالن شهدای دولت برگزار شده بود، ضمن اشاره به فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و با اشاره به فرازی از شیخ صدوق، نقش فقها را به عنوان حافظان مهدویت مورد تاکید قرار داد و گفت:  باید تلاش همراه با صبر و انتظار فرج در زمان غیبت از سوی شیعیان واقعی وجود داشته باشد.

وی تفسیر درست از انتظار را اینگونه تبیین کرد و گفت: باید این تلاش از سوی منتظران وجود داشته باشد و ضمن سامان دادن به وضع موجود، چشم اندازی نیز به افق برای ظهور خورشید تابناک بشریت داشته باشد.

کازرونی با اشاره به حاشیه هایی که در خصوص غیبت امام عصر (ع) وجود دارد گفت: نباید در عصر انتظار بی تفاوت و منفصل بود و باید با بهره گیری از راهنمایی های ائمه و فقها ادعای باطل را رد کرد.

امام جمعه کرج فقها را به سکانداران کشتی پر تلاطم در عصر غیبت تشبیه کرد و گفت:  فقها در عصر غیبت همانند سکان دارانی هستند که هدایت مردم را عهده دارند و کشتی پر تلاطمی که از شبهات در عصر غیبت حاصل می شود به سر منزل مقصود راهنمایی می کنند. 

وی تنها چاره را در عصر غیبت صبوری و بردباری شیعیان دانست و گفت: با صبر و بردباری است که می توان در عصر غیبت به نتیجه مطلوب رسید.

کد مطلب 1641312

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