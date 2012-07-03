300 هکتار زمین صنعتی گلستان آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: 22 شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی در این استان با یک هزار و 500 هکتار زمین صنعتی وجود دارد.

وی اظهار داشت: تلاش و هم و غم مسئولان امسال که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شد، این است که وضعیت اشتغال واحدهای تولیدی حفظ شود.

به گفته وی، براساس برآوردهای انجام شده برای ایجاد هر شغل در کشور 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است درحالی که برای حفظ یک شغل موجود تنها 10 میلیون تومان نیاز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز گفت: یکی از مشکلات جدی بخش صنعت در استان اشباع برخی از محصولات تولیدی است و این مساله مشکلاتی را ایجاد کرده است.

فخر محودی افزود: متاسفانه این مسئله موجب شده است تا تعدادی از واحدهای تولیدی به حالت نیمه تعطیا و یا در آستانه تعیطیلی قرار گیرند.

به گفته وی برای این منظور، طرح های اولویت دار بخش صنعت احصا و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است.

در این نشست مدیران عضو شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت گزارشی از فعالیت های انجام شده و مشکلات و چالش های پیش روی ارایه کردند.